Más de 100 actos por las Fiestas de La Orotava: baile de magos, Corpus Christi y una romería histórica que cumple 90 años

Más de 100 actos deportivos, culturales, religiosos y sociales y destinados a todos los públicos conforman este año el programa de las Fiestas Patronales de La Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza que comenzaron ayer y se prolongarán hasta el 15 de junio.
Los detalles de la programación los ofreció ayer el alcalde, Francisco Linares, quien también presentó el cartel acompañado del concejal de Fiestas, Alexis Pacheco; el párroco de la iglesia de La Concepción, Honorio Campos; la presidenta del Liceo de Taoro y representante de la Comisión Mixta de las Fiestas, Carmen Leyes, y el autor del cartel, Eduardo Rodríguez.
Entre las novedades de 2026 se encuentra el 90 aniversario de la romería con la estructura tal y como se conoce en la actualidad, aunque cumple su 89 edición debido a la suspensión durante la pandemia. Organizada desde 1936 por el Liceo de Taoro en colaboración con el Ayuntamiento, es uno de los principales referentes festivos de Canarias que reúne a miles de personas en las calles del casco histórico. Por este motivo, se entregará el título de Villero de Honor a título póstumo a César Hernández Martínez, fundador de la Romería.
Otro cambio importante es la fecha del baile de magos, que este año se adelanta una semana debido a la visita del papa León XIV a Tenerife. Así, se celebrará el 5 de junio y no el día 12, como estaba previsto. “Hemos trasladado el baile de magos once veces en los últimos 40 años”, recordó el alcalde, quien subrayó el impacto económico de estas fiestas, que dejan en la Villa entre 6 y 8 millones de euros.
También este año la presentación de la cosecha de vinos del Valle de La Orotava se denominará la Fiesta de los Vinos del Valle de La Orotava porque se ofrecerán añadas anteriores a 2025. Se desarrollará en la avenida Mercedes Pinto de 19.00 a 01.00 horas y participarán 10 bodegas y el mismo número de restaurantes.
El cartel
Esencia hecha a mano es el título del cartel ganador de esta edición, elegido por la Comisión Mixta de las fiestas entre ocho propuestas presentadas. Su autor, Eduardo Rodríguez, explicó que la idea central se basa en “poner en valor la grandeza de unas fiestas hechas por las manos de muchas personas, pertenecientes a distintos colectivos, como son la Iglesia, labradores, mujeres, carreteros, alfombristas, romeros y romeras, San Isidro y Santa María de la Cabeza, que en momentos difíciles están ahí para sacar adelante unas fiestas que son un referente en todo el mundo”.
En el fondo resaltan en color blanco las palabras Villa de La Orotava, con las que el artista quiso representar “esa luz” que tiene el municipio norteño, especialmente durante esos días.