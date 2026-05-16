El Cabildo de Tenerife asumirá el sobrecoste energético del agua y las guaguas

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció ayer que la Corporación insular “preparará mecanismos de cobertura presupuestaria para absorber el incremento de los costes energéticos que están afectando a distintas infraestructuras y servicios estratégicos de la Isla”, como el transporte público (Titsa) y las infraestructuras de depuración, desalación e impulso del agua desde las balsas.
En concreto, detalló que, en el caso de Titsa “el objetivo es garantizar la estabilidad del servicio, mantener la gratuidad y evitar las reducciones de capacidad operativa, asegurando que el encarecimiento del combustible no termine repercutiendo directamente sobre los usuarios del transporte público”.
Asimismo, “tenemos que asegurar que los costes de la energía no comprometan la capacidad de producir el agua que tenemos”. Por lo que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife “dotará adecuadamente un fondo de contingencia para evitar que el incremento de dichos costes se traslade a los ayuntamientos y evitar que estos incrementos de tarifa repercutan directamente en las familias”, explicó.
Así lo informó Rosa Dávila durante su comparecencia en un pleno extraordinario del Cabildo solicitado por el PSOE para que explicara qué medidas iba a adoptar la Corporación insular para paliar los efectos económicos en la Isla derivados de la crisis en Oriente Medio.
A este respecto, la presidenta insular también anunció la puesta en marcha de “un sistema permanente de seguimiento del impacto económico de esta crisis sobre la Isla”, que analizará de forma continua “la evolución del precio de los combustibles, los costes del transporte público y el comportamiento de la logística y la evolución de la cesta de la compra básica”. “Este sistema va a permitir trabajar con datos actualizados y activar medidas previstas de forma proporcionada y ajustada a la realidad económica en cada momento”, añadió.
Además, Rosa Dávila apuntó que “debemos reforzar las ayudas sociales vinculadas a la pobreza energética, alimentación y vivienda de las familias más vulnerables, especialmente si la crisis internacional se prolonga”; así como “una línea para acelerar la renovación de las flotas de vehículos de mercancías para ser menos dependientes de los combustibles fósiles”, apoyando especialmente al sector primario.
La presidenta insular destacó también la necesidad de que el Cabildo pueda mantener, e incluso incrementar, su capacidad inversora, por lo que reclamó al Estado “que se flexibilicen las reglas fiscales”, así como la CE “las normas del pacto de estabilidad”. Asimismo, apuntó a la necesidad también de “una mesa permanente de seguimiento económico entre cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y sectores empresariales y agentes sociales para anticipar escenarios y responder con rapidez”.
Rosa Dávila puso en valor las medidas adoptadas por el Gobierno canario y criticó que el Estado no tuviera en cuenta las singularidades del Archipiélago en su paquete de 80 medidas. A este respecto, también señaló que “primero hay que evaluar los resultados” de todas estas acciones antes de “movilizar” más recursos complementarios desde el Cabildo.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, recordó que en el acuerdo del pleno insular del pasado 30 de abril se recogió “una convocatoria urgente con los municipios” para abordar esta situación, “y estamos a 15 de mayo y seguimos esperando”, apuntó. Asimismo, criticó que desde el Cabildo solo se han anunciado “las medidas estructurales que viene adoptando y cómo lo va a seguir haciendo pero sin adoptar medidas complementarias, y siempre desde el victimismo de que el Gobierno de España me maltrata”.
Afonso también reiteró la necesidad de eliminar el céntimo forestal, una petición compartida con Vox, aunque criticó al PSOE que utilizara una crisis “para el desgaste político”.