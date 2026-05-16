El CD Tenerife reconoce la fidelidad de sus 100 primeros abonados

El CD Tenerife reunió ayer en un restaurante de la capital al Club de los 100, es decir, el centenar de abonados con mayor antigüedad, un almuerzo en el que se recordaron gloriosas batallas birrias, se cantaron riki rakas y se entonó el “Aitor, quédate” al capitán blanquiazul.
Los comensales recibieron su diploma y un libro de las exposiciones del centenario, y el presidente Felipe Miñambres agradeció la unidad y fidelidad de los aficionados más incondicionales.
En nombre de ellos, el socio número uno, Roberto Martín Abreu, tomó la palabra y expresó su deseo de ver pronto al equipo en Primera.
El colofón del acto, al que asistió Rayco García, lo puso el célebre utillero Juan Figueroa que, después de tres décadas de servicio, recibió, emocionado y con el comedor en pie, la insignia de oro y brillantes del club. “Entre todos tenemos que luchar para sacar esto adelante”, dijo entre lágrimas.