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El detallazo de Pedri con su tierra en la celebración del título de Liga

La calidad humana del tinerfeño le ha convertido en uno de los deportistas más carismáticos de este país
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Además de su indiscutible talento como futbolista de talla mundial, la calidad humana de Pedri se ha convertido en uno de los deportistas más carismáticos de este país.

El domingo, apenas unos minutos después de ganarle al Real Madrid y lograr así el título de Liga, el teguestero se envolvió en una bandera canaria durante la celebración y ante las cámaras de televisión reafirmó su sentimiento por las Islas: “Va por Canarias: la manera nuestra de vivir es única”.

Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

¡Qué grande eres, Pedri!

@8sports.es 🤍💙💛 Pedri y su guiño a Canarias durante la celebración del título de Liga: «Estoy orgulloso de ser canario» El canterano de la UD Las Palmas tuvo unas bonitas palabras hacia su tierra: «Siempre me acuerdo de mis islas, estoy orgulloso de ser canario, el cariño que me dan y la manera nuestra de vivir es única». #8SPORTS #DEPORTECANARIO #FCBarcelona #Pedri #FútbolCanario ♬ sonido original – 8sports
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