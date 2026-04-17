¿Se ha adelantado la Navidad en Ofra o es un adorno rezagado?

Un lector de DIARIO DE AVISOS nos hace llegar una fotografía captada hoy mismo en Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, en el que se aprecia un adorno navideño en una farola de la zona. Este amable lector se pregunta si ha comenzado ya a instalarse el alumbrado navideño, queriendo adelantar a la mismísima Vigo, o si, por el contrario, lo que ha ocurrido es que, a mediados de abril, aún no se han retirado los adornos de las pasadas Fiestas.
En caso de ser lo primero, que se haya adelantado la Navidad en Ofra, este amable lector nos apunta, incluso se habría impuesto en esta carrera a Venezuela, que, el pasado año, arrancó el 1 de octubre.
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