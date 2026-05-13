El PSOE denuncia el retraso en la incorporación del refuerzo contraincendios en Tenerife

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha denunciado el retraso en la incorporación del personal de refuerzo de las brigadas forestales de prevención y extinción de incendios, unas cien personas. Un dispositivo extraordinario que, según señalaron, debía haber comenzado a operar el 6 de abril y “todavía no se ha activado”.
El consejero socialista Javier Rodríguez Medina explicó que el operativo forestal ordinario del Cabildo trabaja durante todo el año con personal propio, pero durante los meses previos a la campaña de verano se incorpora un refuerzo adicional a través de la empresa pública Gesplan.
Ese refuerzo, señaló, resulta “fundamental” no solo para aumentar la capacidad operativa durante la época de mayor riesgo, sino especialmente para ejecutar las labores preventivas previas al verano, que es “cuando se realizan trabajos selvícolas y de retirada de combustible vegetal para intentar reducir la virulencia de un posible incendio”.
Según denuncia el Grupo Socialista, los trabajadores habían sido notificados formalmente de que su incorporación sería el 6 de abril. Sin embargo, el proceso quedó paralizado debido a problemas administrativos derivados de una sentencia del Supremo y de las advertencias trasladadas desde el área de Presidencia a distintos servicios gestores e Intervención. El consejero apuntó que esta situación está provocando una importante incertidumbre entre estos trabajadores.