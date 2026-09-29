El Ayuntamiento de La Laguna prevé ejecutar en 2027 la reforma integral de la plaza de San Carmelo, en San Matías, una actuación que busca transformar este pequeño espacio de unos 225 metros cuadrados en una zona más accesible, con vegetación y áreas destinadas al juego infantil y la convivencia vecinal.
El proyecto fue presentado a los residentes del barrio en un encuentro celebrado en el Centro Ciudadano de San Matías. Participaron el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea; la directora técnica del área, Susana Reyes, y el arquitecto responsable de la redacción, Carlos Correderas. Según el Ayuntamiento, acudieron alrededor de una treintena de personas.
La plaza de San Carmelo, situada en el cruce de las calles San Carmelo y San Andrés, presenta actualmente diferentes limitaciones debido a sus dimensiones y configuración. Parte de la superficie está ocupada por un equipamiento deportivo considerado poco funcional, mientras que la otra zona dispone de un elemento infantil, bancos y un árbol.
Una plaza más accesible y con más vegetación
Uno de los principales objetivos de la reforma será solucionar los actuales problemas de accesibilidad. Para salvar el desnivel entre la plaza y la acera existen ahora unas escaleras y una pequeña rampa situada en la parte posterior.
La intervención no se limitará al interior de la plaza. El proyecto también contempla mejorar el itinerario peatonal desde las calles próximas y adaptar los pasos de peatones cercanos.
La propuesta plantea además combinar vegetación y mobiliario urbano para crear una zona que permita permanecer en el espacio con mayor comodidad y desarrollar actividades de baja intensidad, especialmente relacionadas con el ocio infantil y la convivencia entre los residentes.
El Ayuntamiento pretende evitar, debido a los apenas 225 metros cuadrados disponibles, ocupar el recinto con numerosos aparatos infantiles. Chinea explicó que ya existen instalaciones de este tipo en otras plazas próximas de mayor tamaño y señaló que la nueva vegetación permitirá crear un “pequeño refugio climático”.
Los vecinos podrán realizar aportaciones al proyecto
El documento presentado en San Matías corresponde todavía al proyecto básico, por lo que el Consistorio ha abierto esta fase para recoger propuestas de los residentes antes de redactar el proyecto de ejecución.
“En estos encuentros damos a conocer a los residentes del barrio el proyecto básico para que puedan hacer sus aportaciones e incorporar posibles mejoras antes de redactar el de ejecución”, explicó Chinea.
El concejal añadió que escuchar las demandas vecinales permite adaptar mejor este tipo de espacios de uso comunitario a las necesidades de cada barrio.
La renovación de San Carmelo forma parte de un programa municipal más amplio para intervenir en cuatro plazas de La Laguna. Además de este espacio de San Matías, incluye la plaza de San Honorato, la avenida de La Libertad, en San Miguel de Chimisay, y la situada en la trasera del CEIP Ángeles Bermejo, en La Cuesta.
La Junta de Gobierno Local adjudicó en junio la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de estas cuatro actuaciones. El Ayuntamiento cifró entonces en más de 46.000 euros el presupuesto global destinado a esta fase de redacción.