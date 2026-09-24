Se vende convento en La Laguna por falta de uso

Se encuentra bien situado y se vende o se alquila por falta de uso. En plena fiebre inmobiliaria, en la que poder comprar una vivienda es casi una quimera, un convento en La Laguna acapara la atención por lo curiosa de su situación.
El que fuera el convento de la Siervas de María, en la calle de La Carrera (Obispo rey redondo), se encuentra disponible para todo aquel que lo quiera después de que, por falta de vocaciones, la congregación lo abandonara hace ya algunos años.
El convento de La Laguna que fue abandonado
Las Religiosas Siervas de María Ministras de los Enfermos -denominación oficial-, ocuparon durante más de un siglo el número 59 de la calle de La Carrera. En 2024 anunciaron su marcha: “Debido a la falta de nuevas vocaciones, nos vemos obligadas a poner punto final a nuestra permanencia en esta ciudad. Al marcharnos de aquí lo hacemos con el corazón lleno de dolor, y también de gratitud”.
Las Siervas de María llegaron a La Laguna en 1899. En un primer momento fueron solo cinco monjas pero, con el paso de los años, la congregación fue, poco a poco, creciendo. A partir del siglo XXI esa misma congregación fue mermando hasta tener que ser clausurada.