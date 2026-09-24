Entradas para el Loro Parque gratis para estos vecinos del Puerto de la Cruz: requisitos y fechas

Loro Parque vuelve a celebrar las fiestas de Punta Brava junto a sus vecinos y les invita a disfrutar gratuitamente de sus instalaciones. Desde el pasado 21 y hasta el 27 de septiembre, los residentes de Punta Brava y Las Adelfas pueden acceder sin coste al Parque, acreditando su residencia.
Esta iniciativa forma parte de una tradición que Loro Parque mantiene desde hace años coincidiendo con las fiestas del barrio y que refleja la especial relación que une al Parque con la comunidad de la que forma parte. “Punta Brava ha estado ligada a la historia de Loro Parque desde nuestros comienzos. Para nosotros es una satisfacción poder compartir estos días con nuestros vecinos y agradecerles, con esta invitación, el cariño y la cercanía que siempre nos han demostrado”, señala Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque.
Durante estos días, los residentes tendrán la oportunidad de recorrer el reconocido en dos ocasiones como Mejor Zoológico del Mundo por Tripadvisor, y conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla diariamente en materia de bienestar animal, educación, investigación y conservación de la biodiversidad.
Condiciones de acceso
Para beneficiarse de esta iniciativa será necesario tener en cuenta las siguientes condiciones:
– Será imprescindible presentar el DNI original o un certificado que acredite la residencia en Punta Brava o Las Adelfas.
– Los menores de edad deberán acceder acompañados por un adulto.
– Los visitantes deberán cumplir en todo momento con la normativa de Loro Parque.
– El acceso gratuito estará disponible exclusivamente del 21 al 27 de septiembre.
– Las entradas podrán obtenerse única y exclusivamente en las taquillas de Loro Parque.
– Cada persona podrá adquirir un máximo de una entrada, que será única e intransferible.
Con esta acción, la institución se una a la celebración de unas fiestas especialmente significativas para la comunidad portuense.