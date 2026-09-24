Es oficial: nuevas ayudas de hasta 7.500 euros para comprar vehículos eléctricos desde octubre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves, 24 de septiembre, una nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados dirigida a empresas y autónomos. El Programa Auto+ dispone para esta línea de 50 millones de euros y abrirá el plazo de solicitudes el próximo 1 de octubre.
La convocatoria corresponde a la Línea 2 del Programa Auto+, reservada a personas y empresas que desarrollan una actividad económica. De los 50 millones disponibles, 42 millones se destinan a empresas privadas y ocho millones a profesionales autónomos.
Las solicitudes podrán presentarse desde las 9.00 horas (hora canaria) del 1 de octubre hasta las 13.00 horas del 31 de diciembre de 2026.
Las subvenciones se conceden directamente y, de acuerdo con las bases del programa, se tramitan por orden de presentación hasta agotar el presupuesto disponible.
Quién puede pedir las ayudas
Pueden beneficiarse empresas con personalidad jurídica propia y autónomos que desarrollen actividades económicas y estén dados de alta en el correspondiente censo de empresarios, profesionales y retenedores.
Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Determinados concesionarios y puntos de venta quedan excluidos de la condición de beneficiarios.
Las empresas podrán recibir subvención para un máximo de 10 vehículos, mientras que los autónomos podrán obtenerla para un máximo de tres vehículos.
Hasta 7.500 euros
La cuantía depende del tipo de vehículo y de las características del solicitante. Los importes máximos previstos en las bases para autónomos y microempresas alcanzan los 6.000 euros para turismos (M1) y los 7.500 euros para furgonetas y vehículos comerciales ligeros (N1). Para determinadas motocicletas el máximo es de 1.100 euros y para cuadriciclos, de 1.500 euros.
Para las empresas que no tengan consideración de microempresa, los máximos son de 4.500 euros para turismos y 5.000 euros para furgonetas y comerciales ligeros, además de 1.100 euros para determinadas motocicletas y 1.500 para cuadriciclos.
Estas cantidades son topes máximos, no la subvención automática que recibirá cualquier comprador. La cuantía concreta se calcula según criterios como el grado de electrificación, el precio y determinados aspectos vinculados a la fabricación europea del vehículo y de su batería.
Qué coches pueden acogerse a las ayudas
El Programa Auto+ exige que los vehículos subvencionables tengan etiqueta ambiental CERO de la DGT. Se incluyen eléctricos puros y de pila de combustible, así como eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables que cumplan las condiciones establecidas.
Entre las categorías subvencionables figuran turismos, furgonetas y comerciales ligeros, determinadas motocicletas y cuadriciclos. En cambio, quedan fuera autocares y autobuses M2 y M3, así como camiones y furgones N2 y N3.
Para los turismos de hasta siete plazas de esta Línea 2, el precio máximo es de 45.000 euros, calculado sin impuestos y después de aplicar los descuentos comerciales. Para determinadas motocicletas, el límite se sitúa en 10.000 euros.
Las ayudas permiten tanto la adquisición directa como operaciones de leasing financiero o renting, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Cuando el vehículo se adquiera mediante estas últimas fórmulas, el contrato deberá tener una duración mínima de tres años.
Además, para la convocatoria de 2026 las bases contemplan vehículos nuevos matriculados desde el 1 de enero de 2026 y, bajo determinadas condiciones, unidades cuya primera matriculación como nuevas sea igual o posterior al 1 de enero de 2025.