Tenerife abre la puerta a un bono psicológico para jóvenes: “Saben que necesitan ayuda, pero no pueden pagarla”

El Cabildo de Tenerife estudiará la puesta en marcha de un Bono Insular de Atención Psicológica para Jóvenes, una iniciativa destinada a facilitar el acceso temprano a profesionales de la psicología a jóvenes residentes en la Isla que tengan dificultades económicas o de acceso a estos servicios.
La propuesta, presentada por el Grupo Socialista, ha recibido el respaldo de todos los grupos políticos y ha adquirido carácter institucional.
El acuerdo no supone todavía la implantación del bono: antes deberá realizarse un estudio técnico de viabilidad para determinar las necesidades, el sistema de acceso, el coste, la disponibilidad de profesionales y su distribución territorial.
La iniciativa plantea que el recurso sea complementario al sistema sanitario público y esté coordinado con Atención Primaria, Salud Mental, Educación y los servicios sociales.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, sostiene que la medida pretende responder a una preocupación compartida por numerosas familias. “Hay jóvenes que saben que necesitan ayuda, pero no pueden pagarla o no saben a qué puerta llamar. Tenemos que hacer que pedir ayuda sea más fácil y que la respuesta llegue a tiempo”, afirmó.
Un bono psicológico sin un número fijo de sesiones
Una de las características planteadas es que el bono de atención psicológica no establezca de antemano el mismo número de sesiones para todos los beneficiarios.
La consejera socialista Tábata Rodríguez defiende que sea el criterio profesional el que determine la duración del apoyo en función de las necesidades de cada persona. “Cada caso es distinto. La duración del apoyo debe decidirse con criterios profesionales, según lo que necesite cada joven”, explicó.
La propuesta también persigue que el recurso pueda llegar a los municipios de toda Tenerife y dé prioridad a quienes encuentren mayores dificultades para acceder a atención psicológica.
Además, contempla establecer mecanismos de coordinación para que, cuando un profesional detecte una situación de riesgo, exista una vía definida para activar la atención sanitaria correspondiente.
Los datos sobre conducta suicida
La moción se apoya en datos del Informe epidemiológico sobre la conducta suicida en Canarias 2007-2024, elaborado por el Servicio Canario de la Salud (SCS).
Según los datos incluidos por el PSOE en su propuesta, Tenerife registró 96 suicidios en 2024 y 457 entre 2020 y 2024. La moción también señala que el 13,3 % de la población canaria de entre 16 y 29 años ha experimentado ideación suicida en algún momento de su vida.
El Servicio Canario de la Salud confirma oficialmente que el informe actualizado abarca el periodo 2007-2024 y sitúa la tasa de suicidio de Canarias en 2024 en 10,09 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la registrada un año antes.
Raya incidió en la importancia de actuar antes de llegar a una situación de crisis. “No podemos esperar a que una persona joven esté al límite para ofrecerle apoyo”, señaló.
Estudio previo
El acuerdo alcanzado en el Cabildo contempla ahora elaborar un estudio técnico de viabilidad. Este deberá analizar el modelo de acceso al bono, las necesidades existentes, el coste económico, el número de profesionales disponibles y la distribución territorial del servicio.
Por tanto, todavía quedan por concretar aspectos fundamentales como los requisitos para beneficiarse del programa, su presupuesto o cuándo podría comenzar a funcionar.
En caso de implantarse, el programa también deberá someterse a evaluación. El acuerdo prevé presentar al Pleno del Cabildo un informe sobre sus resultados una vez transcurrido el primer año de funcionamiento.
“Ahora toca trabajar para convertirlo en un recurso real, útil y accesible para los jóvenes de Tenerife”, concluyó Raya.