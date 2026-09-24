Adobo, vino y música en vivo: Tegueste pone fecha a su cita gastronómica

Tegueste volverá a reunir el próximo 10 de octubre recetas tradicionales de adobo y vinos elaborados en el municipio. La cuarta edición del Encuentro Adobo y Vino comenzará a las 13.00 horas en la plaza del Socorro y contará con elaboraciones preparadas a partir de recetas familiares.
La cita permitirá degustar diferentes versiones del adobo elaboradas por siete vecinos y vecinas de Tegueste, que compartirán recetas conservadas en sus familias. Las propuestas estarán acompañadas por vinos de bodegas locales.
El Encuentro Adobo y Vino alcanza este año su cuarta edición y vuelve a celebrarse en la plaza del Socorro, espacio que acoge la iniciativa desde 2023.
7 recetas familiares de adobo en Tegueste
Uno de los principales atractivos de la jornada estará precisamente en las diferencias entre las recetas. Los siete participantes elaborarán sus propias versiones familiares de un plato estrechamente ligado a la cocina tradicional canaria.
El objetivo es que estas formas de preparación, transmitidas entre generaciones, puedan darse a conocer al público y conservarse como parte del patrimonio gastronómico del municipio.
Junto al adobo, los asistentes podrán probar vinos producidos por bodegas locales, vinculando así las recetas caseras con otro de los productos característicos del sector primario de Tegueste.
La jornada contará además con música en vivo, que acompañará las degustaciones previstas en la plaza del Socorro.
Un recetario especial
La cuarta edición incorpora, además, una iniciativa destinada a conservar las elaboraciones que han pasado por el encuentro desde su creación.
Con la colaboración del Gobierno de Canarias, a través de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), se elaborará un recetario con las recetas aportadas por los participantes de las diferentes ediciones.
De esta manera, las preparaciones familiares que se han presentado en el Encuentro Adobo y Vino quedarán recopiladas en una publicación destinada a preservar y divulgar este patrimonio gastronómico.