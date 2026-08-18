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Fiestas de Los Remedios 2026 en Tegueste: cuándo serán La Librea, las verbenas y el cine de verano

El Ayuntamiento presenta el programa oficial, que comenzará sus actos el 30 de agosto
Fiestas de Los Remedios 2026 en Tegueste: cuándo serán La Librea, las verbenas y el cine de verano
Foto de archivo de La Librea de Tegueste. DA
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El Ayuntamiento de Tegueste ha presentado oficialmente el cartel y el programa de las Fiestas de Los Remedios 2026. El calendario festivo se desarrollará del 30 de agosto al 20 de septiembre e incluirá actos religiosos, eventos culturales y verbenas populares.

La cita central de la programación será la escenificación de La Librea de Tegueste, que tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, a las 21:30 horas, en la Plaza de San Marcos. La representación de este Bien de Interés Cultural (BIC) estará dirigida por Telésforo Rodríguez y contará con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La cita cuatrienal rememora una tradición histórica cuyos orígenes documentados se remontan al siglo XVII y que renueva el voto formulado por el municipio en 1583 en agradecimiento a la patrona.

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Actos religiosos

Los cultos en honor a Nuestra Señora de Los Remedios se concentrarán en la Parroquia de San Marcos durante las primeras semanas de septiembre:

  • Del miércoles 3 al domingo 6 de septiembre: Veneración a la Virgen de 16:00 a 20:00 horas.
  • Martes 8 de septiembre (Día Principal): Solemne Eucaristía a las 20:00 horas con la Coral Canticorum Iubilo. A continuación, procesión de la imagen acompañada por la Milicia de Tegueste y la Agrupación Musical San Marcos Evangelista. En La Placeta, el cantante Chago Melián interpretará el Ave María. El acto concluirá con una exhibición pirotécnica.
  • Sábado 12 de septiembre: Misa del Pueblo a las 19:00 horas.
  • Domingo 13 de septiembre: Celebración solemne a las 11:00 horas con el Coro Parroquial y posterior procesión con la Milicia y bandas locales.

De La Librea a las verbenas: el programa completo

El programa popular incluye actividades deportivas, galas de elección y encuentros folclóricos distribuidos por fechas:

  • Domingo 30 de agosto: IV Concentración de Coches Clásicos Italianos de 10:00 a 14:00 horas en el parking de Los Zamoranos.
  • Martes 1 y miércoles 2 de septiembre: Cine de verano a las 21:00 horas en la Plaza de San Marcos.
  • Jueves 3 de septiembre: Izado de la bandera a las 20:30 horas con la Danza de Las Flores y la Milicia. Música en vivo desde las 21:30 horas en la calle Prebendado Pacheco.
  • Viernes 4 de septiembre: XXVIII Histórico de Navegación Turístico (17:00 h). Festival de la Agrupación Folclórica Teguaco (20:30 h) y Noche Boricua con tributo a Frankie Ruiz (22:30 h).
  • Sábado 5 de septiembre: I Carrera de Orientación (11:00 h) y Gala de Elección de la Reina de Los Remedios y de la Vendimia 2026 a las 21:00 horas.
  • Domingo 6 de septiembre: Día de la Bicicleta (10:30 h) y Gala de Elección de la Reina Infantil a las 18:00 horas.
  • Viernes 11 de septiembre: Escenificación de La Librea de Tegueste a las 21:30 horas en la Plaza de San Marcos.
  • Sábado 12 de septiembre: Cabalgata de Carrozas a las 21:00 horas y verbena con la Orquesta Acapulco a las 22:30 horas.
  • Domingo 13 de septiembre: Elaboración de paellas (13:00 h), verbena popular (17:00 h) y Cabalgata con Batalla de Flores (19:00 h).
  • Jueves 17 de septiembre: Excursión de Mayores (09:00 h) y XI Encuentro de Habaneras a las 20:00 horas en el Teatro Príncipe Felipe.

Fiestas de El Lomo – El Infierno y Vendimia

El tramo final de las fiestas se trasladará al núcleo de El Lomo y El Infierno:

  • Domingo 20 de septiembre: Final del Campeonato de Envite y entrega de trofeos.
  • Del 14 al 17 de septiembre: IV Campeonato de Envite en la cancha de El Lomo.
  • Viernes 18 de septiembre: Vendimia de la Esperanza (09:00 h). Misa en honor a la Virgen de Gloria (18:00 h) y Fiesta DJ (20:00 h).
  • Sábado 19 de septiembre: Caravana de la Vendimia a las 16:00 horas con salida desde Los Zamoranos para la bendición de viñedos. Verbena a las 21:00 horas con Latin Sound y Grupo Atenia.
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