El refugio de Pedri, campeón del mundo: un municipio de 11.000 habitantes con viñedos, casco histórico y una infancia en el bar de su abuelo

Pedri González ha llegado a lo más alto del fútbol como campeón del mundo con España, pero hay un lugar alejado de los grandes estadios donde el centrocampista del FC Barcelona sigue encontrando sus raíces. Ese refugio está en Tegueste, el municipio tinerfeño en el que creció entre balones, tradiciones campesinas y el bar de sus abuelos.
Con alrededor de 11.000 habitantes, Tegueste ocupa un enclave singular en el nordeste de Tenerife, rodeado parcialmente por San Cristóbal de La Laguna y próximo al Macizo de Anaga. Su paisaje de viñedos, su casco histórico y sus celebraciones populares explican buena parte del vínculo que Pedri mantiene con Canarias.
Al futbolista le “enorgullece encarnar el estilo de vida de Canarias”, según declaró en una entrevista concedida hace ya un tiempo a Tinta Amarilla. “En las Islas siempre verás gente que ama la vida y sonríe. Todo es diferente al resto de España que conocemos”, afirmó.
Ese vínculo con su tierra ha acompañado al jugador desde que salió de la Isla para incorporarse a la UD Las Palmas y, posteriormente, al FC Barcelona. Aunque su carrera se desarrolla lejos de Tenerife, Tegueste continúa siendo el lugar asociado a su familia, sus primeros partidos y su infancia.
Un municipio entre barrancos, montañas y viñedos
Tegueste se encuentra en la Comarca Nordeste de Tenerife. El municipio limita al este con las estribaciones del Macizo de Anaga y al sureste con la Montaña Bandera y la Mesa Mota.
Al suroeste, una cadena montañosa lo separa de la Vega de La Laguna, con alturas como el Picacho del Roque, de 848 metros, y la Montaña de La Atalaya, de 775.
La población se reparte entre varios núcleos asentados principalmente en los valles de Tegueste y El Socorro. El paisaje rural, marcado por las explotaciones agrícolas y los viñedos, ha convertido al municipio en uno de los enclaves vinculados al enoturismo en Tenerife. La promoción turística oficial de Canarias destaca precisamente su casco histórico y un entorno rural definido por los cultivos de vid.
La agricultura forma parte de la identidad local y está presente en la gastronomía, las bodegas y las celebraciones populares. Ese ambiente campesino fue también el escenario en el que Pedri pasó sus primeros años antes de comenzar su trayectoria profesional.
La Tasca Fernando, el bar que marcó su infancia
Para comprender la relación de Pedri con Tegueste hay que detenerse en la Tasca Fernando, el negocio que sus abuelos Fernando y Candelaria pusieron en marcha hace casi seis décadas.
El establecimiento, actualmente cerrado, fue durante años un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Allí creció el futbolista entre comidas caseras, conversaciones familiares y retransmisiones deportivas. El propio jugador ha señalado en distintas ocasiones el papel fundamental de su entorno más cercano: “La familia es lo más importante. Me han dado la vida y siempre han estado a mi lado”.
El bar también ayuda a explicar su temprana conexión con el FC Barcelona. Su abuelo fue uno de los impulsores de la Peña Barcelonista de Tegueste y el sentimiento azulgrana estaba presente en la vida cotidiana de la familia.
“Cuando nací me pusieron la camiseta del Barça. Mi abuelo y mi padre eran culers a muerte”, recordó Pedri. Años después, aquel niño que veía los partidos en el bar familiar terminaría convirtiéndose en una de las figuras del conjunto catalán.
Un casco histórico que conserva su pasado rural
Tegueste no es únicamente el pueblo en el que creció el futbolista. Su conjunto histórico conserva inmuebles y espacios vinculados al pasado agrícola, religioso y administrativo de la localidad.
Entre sus principales lugares de interés aparecen la iglesia de San Marcos, el antiguo Ayuntamiento, la Casa del Prebendado Pacheco, la Casa de los Tacoronte y la Finca Los Zamorano. Esta última ocupa unas seis hectáreas dedicadas a viñedos, frutales y huertos ecológicos, además de contar con elementos tradicionales como un lagar.
El municipio mantiene además celebraciones como la Romería de San Marcos, La Librea y la Danza de las Flores, expresiones de una identidad local que continúa ligada al campo y a la participación vecinal.
El barranco que conserva cerca de cien yacimientos guanches
Otro de los enclaves destacados de Tegueste es el Barranco Agua de Dios, declarado Bien de Interés Cultural en 2006 por su importancia arqueológica. El espacio conserva testimonios del pasado aborigen de Tenerife y figura entre los principales recursos patrimoniales del municipio.
El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han previsto invertir conjuntamente 250.000 euros para avanzar en su puesta en valor, crear un centro de interpretación y facilitar una apertura progresiva al público. El proyecto incluye el acondicionamiento de senderos y la museografía del futuro espacio interpretativo.
La zona reúne cerca de un centenar de yacimientos, entre cuevas de habitación y espacios funerarios, según la información facilitada por las administraciones responsables del proyecto. Las excavaciones desarrolladas por la Universidad de La Laguna en la Cueva de Los Cabezazos han permitido recuperar cerámicas, restos de fauna, cuentas de collar, fragmentos de molino y punzones.
Tegueste combina así dos realidades. Por un lado, protege un patrimonio histórico y arqueológico que recuerda sus orígenes. Por otro, es conocido en todo el mundo por haber acompañado los primeros pasos de Pedri, el niño que creció en la tasca de sus abuelos y terminó levantando un Mundial con la selección española.