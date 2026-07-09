Tenerife abrirá al público uno de sus grandes tesoros guanches: casi un centenar de yacimientos en Tegueste

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias invertirán 250.000 euros en la puesta en valor del Barranco Agua de Dios, en Tegueste, con el objetivo de abrir progresivamente al público uno de los conjuntos arqueológicos guanches más importantes de la isla mediante la creación de un centro de interpretación y el acondicionamiento de la zona arqueológica.
El proyecto prevé la puesta en valor de la Zona Arqueológica del Barranco Agua de Dios, declarada Bien de Interés Cultural desde 2006, y la creación de un centro de interpretación que permitirá a los visitantes conocer el contexto histórico antes de recorrer este enclave, que alberga cerca de un centenar de yacimientos arqueológicos entre cuevas de habitación y espacios funerarios, según ha informado este jueves la corporación insular.
Para desarrollar esta actuación, el Cabildo tiene previsto conceder una subvención nominativa de 125.000 euros al Ayuntamiento de Tegueste, una vez entren en vigor la modificación presupuestaria y las bases de ejecución, mientras que el Gobierno de Canarias aportará otros 125.000 euros, hasta completar una financiación conjunta de 250.000 euros.
Los fondos se destinarán a licitar la museografía del centro, acondicionar senderos interpretativos y avanzar en la apertura progresiva tanto del centro de interpretación como de la zona arqueológica.
Paralelamente, un equipo de la Universidad de La Laguna continúa las excavaciones en la Cueva de Los Cabezazos, donde se han recuperado fragmentos cerámicos, restos de fauna consumida, cuentas de collar, fragmentos de molino y punzones inéditos que contribuirán al futuro contenido expositivo del centro y al conocimiento sobre los antiguos pobladores de Tenerife.