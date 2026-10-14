La Aemet confirma lluvias en Canarias este miércoles: dónde y cuándo lloverá

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 14 de octubre, una jornada marcada por las lluvias débiles y ocasionales en varias islas, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día. Las temperaturas subirán en zonas de interior, con máximas que alcanzarán los 29 grados en Lanzarote.
Las precipitaciones serán más probables en el norte de Tenerife y en el norte y este de La Palma. En Gran Canaria, La Gomera y El Hierro tampoco se descartan algunas lluvias, aunque con menor probabilidad.
La previsión apunta a una mejoría progresiva de los cielos a lo largo de la mañana, cuando la nubosidad baja dará paso a nubes altas en buena parte del Archipiélago.
Dónde lloverá este miércoles en Canarias
En Tenerife, la Aemet anuncia cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada. A medida que avance el día, disminuirá la nubosidad baja, aunque volverán los intervalos nubosos al nordeste durante las últimas horas.
En La Palma, las precipitaciones podrán registrarse durante la primera mitad del día, principalmente en las vertientes norte y este. La situación tenderá a mejorar posteriormente, aunque persistirán algunos intervalos nubosos en el nordeste al final de la jornada.
Por su parte, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro tendrán cielos nubosos en sus vertientes norte, con baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada. La nubosidad disminuirá a partir de la mañana.
En Lanzarote y Fuerteventura, los intervalos nubosos darán paso a cielos con pocas nubes bajas y presencia de nubosidad alta.
Las temperaturas subirán en medianías y cumbres
La previsión de la Aemet contempla un ascenso de las temperaturas máximas en el interior de Canarias, mientras que en las zonas costeras apenas se esperan variaciones.
El incremento será especialmente significativo en las medianías orientadas al norte de Gran Canaria, donde podrá ser localmente notable.
En Tenerife, las temperaturas subirán de forma ligera a moderada en medianías, mientras que en La Palma el ascenso afectará principalmente a las zonas de interior de la vertiente este.
Los termómetros alcanzarán los 29 grados en Arrecife, los 27 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y San Sebastián de La Gomera, y los 26 en Las Palmas de Gran Canaria.
Estas son las temperaturas previstas para las capitales insulares:
|Localidad
|Mínima
|Máxima
|Arrecife
|20 °C
|29 °C
|Puerto del Rosario
|22 °C
|27 °C
|Las Palmas de Gran Canaria
|22 °C
|26 °C
|Santa Cruz de Tenerife
|22 °C
|27 °C
|San Sebastián de La Gomera
|23 °C
|27 °C
|Santa Cruz de La Palma
|21 °C
|25 °C
|Valverde
|17 °C
|21 °C
Viento del nordeste y olas de hasta dos metros
El viento soplará moderado del nordeste en las zonas bajas del Archipiélago, con intervalos de fuerte en sectores del sudeste y noroeste de Gran Canaria.
En las zonas altas de las islas occidentales predominará el viento del sureste, entre flojo y moderado. También se esperan brisas en distintas zonas costeras.
En cuanto al estado del mar, la Aemet prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 6, que disminuirá progresivamente a fuerza 3 a 5.
Habrá marejada o fuerte marejada, con tendencia a disminuir en algunos puntos conforme avance la jornada.
Además, se espera mar de fondo del norte, con olas de entre uno y dos metros de altura.