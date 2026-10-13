El modelo europeo apunta a un final de octubre con lluvias en Canarias y una posible DANA

El modelo meteorológico europeo ECMWF anticipa un final de octubre marcado por la inestabilidad atmosférica en Canarias, con posibles lluvias durante la última semana del mes y una depresión aislada en niveles altos (DANA) que podría situarse entre el Archipiélago y la Península Ibérica. Así lo recoge una previsión publicada este martes, 13 de octubre, por el portal especializado Meteored.
Según el análisis del meteorólogo Duncan Wingen, el modelo europeo contempla un cambio en la circulación atmosférica durante la segunda quincena de octubre, que podría favorecer un tiempo más lluvioso en distintas zonas de España, incluidas las Islas.
No obstante, la incertidumbre es elevada, especialmente por la dificultad para determinar la trayectoria y evolución de las depresiones en altura con tantos días de antelación.
¿Afectaría esa DANA a Canarias?
La previsión de Meteored distingue dos periodos en los que la inestabilidad podría tener un protagonismo diferente.
Durante la semana del 19 al 25 de octubre, el modelo europeo contempla el descuelgue de una DANA desde Francia, que posteriormente se desplazaría hacia el Atlántico.
La configuración atmosférica favorecería la aparición de otra depresión aislada sobre la Península, con especial incidencia en las precipitaciones previstas para el litoral mediterráneo.
En esta primera semana, las mayores anomalías de lluvia se concentrarían en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.
En algunas zonas del litoral mediterráneo, las precipitaciones podrían superar en más de 60 litros por metro cuadrado los valores habituales para esas fechas.
Para Canarias, el análisis no concreta un episodio de lluvias destacado durante esta primera semana. En cambio, contempla temperaturas ligeramente superiores a la media, con desviaciones de hasta un grado.
Según Meteored, entre el 25 y el 31 de octubre, el modelo europeo apunta a la continuidad de la inestabilidad en diferentes zonas de España, entre ellas Canarias.
Las previsiones contemplan anomalías positivas de precipitación de hasta 10 litros por metro cuadrado en las áreas afectadas, entre las que se encuentran el tercio sur peninsular, el litoral mediterráneo y el Archipiélago.
Este comportamiento estaría relacionado con el desplazamiento de depresiones en altura hacia latitudes más meridionales.
Uno de los escenarios que plantea el modelo es la formación de una posible DANA entre la Península y Canarias, aunque todavía no se puede determinar si la inestabilidad estaría asociada a este fenómeno o a una vaguada.
Esta última es una zona alargada de bajas presiones en las capas altas de la atmósfera que puede favorecer el desarrollo de nubosidad y precipitaciones.
Por tanto, la previsión señala una mayor posibilidad de tiempo inestable en las Islas durante los últimos días de octubre, pero no permite establecer todavía qué islas recibirían más precipitaciones, en qué fechas concretas ni con qué intensidad.
La previsión de la Aemet en Canarias hasta el viernes
Mientras el modelo europeo apunta a una posible mayor inestabilidad a finales de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para los próximos días un tiempo relativamente estable en Canarias, aunque con posibilidad de lluvias débiles y chubascos aislados en algunas Islas.
Para el miércoles 14 de octubre, la Aemet anuncia cielos nubosos en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, que tenderán a despejarse durante la mañana. Existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, especialmente en La Palma y Tenerife. Las temperaturas apenas cambiarán en las costas y subirán ligeramente en el interior. Las máximas alcanzarán los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 26 en Las Palmas de Gran Canaria.
El jueves 15 de octubre predominarán las nubes altas en el Archipiélago, con intervalos de nubosidad baja durante la noche, principalmente en el norte de las Islas. En La Palma y Tenerife también se espera nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos aislados. Las temperaturas se mantendrán estables en las costas, con ligeros ascensos en el interior, especialmente en las máximas. El viento soplará moderado del nordeste en zonas bajas.
De cara al viernes 16 de octubre, la Agencia prevé cielos poco nubosos en general, con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. Sin embargo, la nubosidad aumentará durante la tarde en las zonas altas de las islas de mayor relieve, donde no se descartan chubascos aislados en las islas centrales y La Palma. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y 27 en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será flojo a moderado del nordeste, con brisas en las costas del suroeste de las islas montañosas.