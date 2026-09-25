Ofertas, juegos y una ruleta de premios: Tegueste pone fecha a su Feria de Oportunidades

Tegueste celebrará el próximo 4 de octubre la XIX Feria de Oportunidades, una jornada dedicada al comercio de proximidad que reunirá a establecimientos y profesionales locales con ofertas, promociones especiales y actividades para toda la familia.
La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Tegueste, a través del área de Desarrollo Local, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Tegueste (ASEVITE). Su objetivo es apoyar y dar visibilidad al tejido comercial del municipio.
Durante la jornada, diferentes establecimientos y profesionales acercarán sus productos al público con oportunidades de compra y promociones específicas vinculadas a la feria.
La cita tendrá lugar en dos puntos del casco de Tegueste: la calle Prebendado Pacheco y la plaza San Marcos.
Actividades para acompañar las compras
La XIX Feria de Oportunidades de Tegueste no estará centrada únicamente en las compras. La programación incorpora actividades de animación, juegos y diferentes propuestas dirigidas a las familias.
El Ayuntamiento busca así favorecer la llegada de vecinos y visitantes al casco y combinar la actividad comercial con una jornada de ocio.
Entre las propuestas previstas figura una ruleta de premios de Volcanic Xperience, que estará instalada en la calle Prebendado Pacheco.
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, señaló que esta nueva edición “vuelve a poner el foco en la importancia de nuestro comercio local y en la necesidad de seguir generando espacios que permitan a nuestros establecimientos acercarse a la ciudadanía”.
“Desde el Ayuntamiento queremos que nuestras calles sean también espacios de encuentro y actividad”, añadió el regidor, quien destacó la combinación entre apoyo al comercio y actividades familiares.
Una feria que alcanza su XIX edición
La concejala de Desarrollo Local, Maura Martel, destacó la continuidad de una iniciativa que alcanza ya su decimonovena edición. “Llegar a la XIX edición es una muestra de la consolidación de esta iniciativa y del compromiso que existe con el comercio de proximidad”, afirmó.
Martel explicó que la feria permite a los establecimientos participantes mostrar sus productos y ofrecer oportunidades de compra, al tiempo que contribuye a la dinamización del municipio.
La concejala animó además a participar en una jornada diseñada “para todos los públicos”, con actividades de animación que acompañarán a la oferta comercial.
La XIX Feria de Oportunidades cuenta con la colaboración de ASEVITE y Volcanic Xperience y con financiación del Área de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife.