Comienzan a colocarse los primeros baños públicos en el casco histórico de La Laguna

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ultima la instalación y puesta en funcionamiento de los futuros baños públicos que estarán disponibles en varios puntos de la zona centro de la ciudad. Estos tres aseos autolimpiables ya se han colocado entre la calle San Antonio y la plaza Doctor Olivera y en las proximidades de las plazas del Cristo y del Adelantado.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, recuerda que “esta iniciativa nació en 2024, cuando recopilamos varias solicitudes vecinales a este respecto y nos pusimos manos a la obra para encontrar una alternativa acorde a los condicionantes y requerimientos que conlleva un espacio protegido como nuestro casco histórico”. Por ello, el área responsable ha tenido que coordinar los emplazamientos y detalles técnicos con la Gerencia de Urbanismo.
El regidor destaca que “estas infraestructuras han sido diseñadas para garantizar la accesibilidad a usuarios y usuarias con discapacidad y contarán además con adaptaciones específicas para personas ostomizadas, reforzando así la inclusión y mejorando las prestaciones disponibles para estos colectivos”. En este punto, quiso agradecer la colaboración de la Asociación de Ostomizados de Canarias, que nos viene asesorando y ayudando en esta actuación y en otras similares que hemos acometido recientemente, como es el caso del camping de Punta del Hidalgo.
Por su parte, el concejal de Obras, Ángel Chinea, detalla que “las estructuras ya están ubicadas en las plataformas creadas previamente y que, en estos días, estamos realizando las conexiones de agua y luz, además de otras canalizaciones necesarias para garantizar el servicio de manera óptima”.
Asimismo, el edil indica que el uso de estos sanitarios tendrá un coste mínimo de un euro, “con el simple objetivo de cubrir los gastos de mantenimiento y la reposición de los productos de limpieza y saneamiento, además de cualquier otra incidencia o reparación que se pueda detectar en el futuro”.
Chinea añade que “se trata de un hito importante ya que, una vez terminen estos trabajos, lograremos ofrecer por primera vez a la población de la zona centro este tipo de aseos públicos autolimpiables durante todo el año”. También avanza que, en función de las opiniones recabadas durante los primeros meses de servicio, se valorarán otras localizaciones de la ciudad para albergar más instalaciones.