La plataforma ciudadana de apoyo del TMT en La Palma reclama claridad sobre su futuro

La plataforma ciudadana de facebook La Palma quiere el TMT expresa su preocupación ante las últimas noticias relacionadas con el rechazo de la propuesta de financiación española para el Telescopio de Treinta Metros (TMT), una decisión que introduce nuevas incertidumbres sobre el futuro de esta gran infraestructura científica internacional.
Desde la plataforma se recuerda que, hasta el momento, el TMT no ha anunciado una decisión definitiva sobre el emplazamiento donde se construirá el telescopio. En consecuencia, aunque el rechazo de la propuesta española supone un importante revés para las aspiraciones de La Palma, no puede interpretarse por sí solo como una exclusión definitiva.
La plataforma reconoce, no obstante, que el escenario actual es especialmente complejo. A las dificultades de financiación se suman las informaciones sobre la posible retirada de algunos socios del consorcio internacional, una circunstancia que, de confirmarse, podría comprometer la continuidad del propio proyecto.
La Palma quiere el TMT considera necesario que los responsables del proyecto ofrezcan una explicación institucional, pública y detallada sobre las razones que han motivado el rechazo de la propuesta de financiación española, así como sobre las perspectivas reales de futuro del telescopio.
“Creemos que, después de tantos años de trabajo, esfuerzo e ilusión, la ciudadanía de La Palma merece conocer con claridad cuál es la situación real del proyecto”, señala la plataforma.