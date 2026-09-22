Canarias no ‘tira la toalla’ y seguirá trabajando para acoger el TMT en La Palma

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) mantiene su compromiso con el desarrollo científico y tecnológico del Observatorio del Roque de los Muchachos después de que el consorcio internacional del Telescopio de Treinta Metros (TMT) no alcanzara el consenso necesario para aceptar la oferta financiera de hasta 1.000 millones de euros presentada por España para construirlo en la Isla. El Gobierno de Canarias aún no tira la toalla y seguirá trabajando para que la decisión pueda replantearse.
El IAC y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) recibieron el pasado 18 de septiembre la comunicación del director ejecutivo del TMT International Observatory (TIO) en la que se informaba de que sus socios no habían conseguido el consenso necesario para aceptar la propuesta presentada el 29 de julio.
La oferta contemplaba hasta 1.000 millones de euros para financiar el proyecto, con una aportación de 400 millones del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), articulada mediante un modelo de participación en el capital del proyecto, y otros 600 millones mediante un préstamo en el que participarían el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta propuesta fue el resultado de una década de trabajo conjunto con los equipos del TIO para hacer posible la instalación del TMT en La Palma.
No obstante, tras la evaluación y votación de la propuesta por parte de los miembros de la organización, no se alcanzó el consenso necesario, por lo que “a corto plazo” no se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para iniciar su construcción.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, afirmó que la decisión “no es una noticia positiva” y tiene “un mal sabor de boca” porque, a su juicio, se había logrado “alinear y movilizar recursos suficientes” y establecer en el conjunto del Estado una estrategia específica en relación con el proyecto. No obstante, el Ejecutivo autonómico quiere mantener “todo el empuje y optimismo posible”, al entender que la decisión conocida hasta ahora “no es definitiva” y que todavía pueden darse situaciones que permitan que el proyecto pueda ser replanteado.
El IAC expresó ayer su reconocimiento a las instituciones nacionales y europeas por el trabajo realizado para articular la oferta financiera, así como su agradecimiento a Garafía, Puntagorda, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias, la ULL y la sociedad palmera y canaria.