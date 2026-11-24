La Guardia Civil mantiene acordonada la zona costera de Los Guinchos, en el municipio palmero de Breña Baja, tras el hallazgo de un proyectil entre la maleza. El dispositivo de seguridad permanecerá activo a la espera de que los especialistas en desactivación de explosivos evalúen el artefacto.
Según ha adelantado Diario Palmero, los agentes han establecido un perímetro de seguridad para impedir el acceso de vecinos y otras personas al lugar del hallazgo.
Por su parte, Televisión Canaria ha informado de que el proyectil fue localizado en una zona de maleza con escasa vegetación y que, por su apariencia, no parece tratarse de un artefacto de gran antigüedad, aunque este extremo deberá ser confirmado por los especialistas.
A la espera de los especialistas en explosivos
La zona permanece acordonada a la espera de la evaluación del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil, que deberá determinar las características del proyectil y su posible peligrosidad.
Por el momento, se desconoce tanto la procedencia del artefacto como las circunstancias en las que llegó a este punto del litoral de La Palma.
Las autoridades recomiendan no acercarse al objeto, respetar el perímetro de seguridad y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes.