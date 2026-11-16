El Cabildo de La Palma destina más de 290.000 euros al apoyo y fomento del sector primario

El Cabildo de La Palma ha destinado 291.090 euros a las asociaciones del sector primario de la Isla para fomentar la actividad agraria como parte del desarrollo económico y social del territorio insular.
El consejero de Agricultura, Alberto Paz, explica que estas entidades contribuyen a mejorar la competitividad, la comercialización y la rentabilidad de las explotaciones, así como el fomento de alternativas de cultivo y de cría de animales, y el incremento del nivel sanitario de las granjas. Además, estas asociaciones permiten consolidar “nuestra riqueza zoogenética indispensable para alcanzar un uso sostenible y racional en el medio rural y todas estas acciones favorecen la recuperación de terrenos hasta ahora desatendidos”, señala.
Alberto Paz explica que la labor que llevan a cabo las casi 300 personas que se benefician de esta ayuda a través de las entidades que perciben la subvención es esencial para continuar dando la relevancia que necesita el sector primario y lo que supone para el desarrollo social y económico de La Palma.
Estas ayudas, que se han ido incrementando progresivamente en los últimos años y que se han ingresado a las entidades beneficiarias en los plazos establecidos, permiten cubrir gastos clave para las asociaciones como el funcionamiento de las mismas y sus dependencias; los costes financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos, si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
Además, la ayuda cubre los costes de adquisición de material, personal, así como la organización o impartición de cursos, seminarios o jornadas. También permite sufragar el coste de desplazamientos, manutención y alojamiento de representante con motivo de celebración de reuniones. También se atienden los gastos ocasionados por asistir a actividades sobre el sector fuera de la Isla por parte de personas directamente relacionadas con la organización y el desarrollo de su actividad.
Por otra parte, la subvención también cubre los costes de estudios de mantenimiento y fomento de razas autóctonas, incluido su publicación por parte de asociaciones de criadores y los relativos a stands durante la participación en eventos, ferias y muestras profesionales del sector.