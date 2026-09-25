La CIA avisa de un ataque con drones de Rusia a España, Francia o Italia

El diario El Mundo acaparó ayer la atención de gran parte de la prensa europea y de otros continentes con el siguiente titular. “La CIA alerta de un ataque ruso con drones contra España, Francia o Italia”. Según este periódico, las cancillerías europeas disponen de un informe “preciso” sobre esta posibilidad “tras la visita del director de la agencia (de EE.UU.) a Moscú, que lanzaría desde barcos (de la llamada flota fantasma rusa) los temibles (drones) Gerbera, con 600 kilómetros de autonomía, según ha sabido el Gobierno lituano”.
La noticia se enmarca en los últimos ataques con drones atribuidos en la UE a Rusia, como el que denunció Alemania contra el aeropuerto de Leibniz la semana pasada, así como el refuerzo de la protección de infraestructuras claves ordenado por el presidente francés, Enmanuel Macron, también la semana pasada ante los riesgos de una ofensiva rusa en cualquier momento. Además, la noticia del periódico español coincidió ayer con el aviso del Gobierno de Dinamarca sobre lo mismo, aunque sin especificar el posible país sufridor de la embestida rusa.
Esto hizo reaccionar, entre otros, al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que, por el contrario, considera poco probable un ataque de ese calibre y con esas consecuencias, aunque tampoco quitó importancia a la situación e instó a no ser ingenuos respecto a Rusia.
Según El Mundo, “Rusia prepara nuevos ataques con drones en Europa, pero esta vez será contra países mediterráneos. Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han recabado información sobre los planes de escalada del Kremlin y la han compartido con varios gobiernos europeos”. Según lo apuntado por una fuente “cercana al Ministerio de Defensa de Lituania que habló bajo la condición de anonimato”, “utilizarán drones lanzados desde el mar, ocultos en el contenedor de un barco; no es difícil en absoluto”.
Para el diario, esto se encuadra en que Moscú “ha insistido varias veces en que el suministro de armamento, datos de inteligencia y asesores militares a Ucrania convierten a los países occidentales en participantes de la guerra y objetivos legítimos. Hasta ahora, ha actuado por debajo de lo que los expertos llaman el umbral bélico, con lo que ha evitado acciones que pudieran provocar una respuesta coordinada de la OTAN, pero sí ha lanzado una creciente campaña de sabotaje contra objetivos en países partidarios de Ucrania, e incidentes aislados aparentemente destinados a poner a prueba los límites y testar la reacción. Una primera escalada fue cuando 19 drones, volando sin munición, se desviaron hacia el espacio aéreo polaco hace un año. El gran punto de inflexión ha sido el reciente incidente con drones armados en el aeropuerto de Leipzig, que las autoridades alemanas atribuyen a la inteligencia rusa”.
Mientras, la Inteligencia de Dinamarca indicó ayer que todo apunta a que las autoridades rusas podrían perpetrar ataques militares contra objetivos “siempre y cuando consideren que dichas agresiones eviten una posible guerra abierta” al “generar una respuesta militar colectiva por parte de la OTAN”. “Es probable que Rusia lleve a cabo ataques militares solo si cree que no desembocarán en una guerra”, indicó el Servicio de Inteligencia de Defensa (DDIS) en una nota en la que matizó, no obstante, que podría darse la situación en la que Rusia carezca de “certezas” sobre este asunto.
“En consecuencia, existe el riesgo de que Rusia considere que los países de la OTAN no responderán de manera colectiva, especialmente si cree que EE.UU. no puede o no quiere apoyar en una posible guerra contra Rusia”, avisó, al tiempo que especificó que es muy probable que “intensifique su guerra híbrida en los próximos meses. Han tenido como principal objetivo generar temor y debilitar el apoyo a Ucrania. Ha comenzado cada vez más a intentar impedir directamente que la ayuda llegue mediante actos de sabotaje contra empresas de defensa o trenes”.
Rutte (OTAN) lo considera “muy improbable”, pero pide “no ser ingenuos”
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló ayer que ve “muy improbable” un ataque de las fuerzas rusas contra países miembro de la OTAN, pero pidió “no pecar de ingenuos” y permanecer alerta, teniendo en cuenta que Rusia “está aumentando de forma masiva su producción militar”. “Creo que los rusos han hecho cálculos y saben que la OTAN es suficientemente fuerte y no puede ser derrotada. Incluso hoy (por ayer) hemos visto cómo el servicio de Inteligencia danés ha señalado que es poco probable que Rusia lleve a cabo una invasión a gran escala. Más les vale no hacerlo”, remarcó.