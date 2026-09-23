Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU: “Aniquilaré Irán y Cuba caerá”

El presidente estadounidense, Donald Trump, se preguntó ayer durante su intervención ante las Naciones Unidas si realmente habrá un acuerdo con Irán “que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande que nunca antes, quizá incluso uno de los más grandes de Oriente Próximo” o si “habrá que aniquilarlo”, en clara amenaza al régimen de Teherán.
El controvertido mandatario de EE.UU. pronosticó que, en todo caso, un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendría lugar “justo después de las elecciones” de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en su país, dado que entiende que “no tendría sentido no lograrlo”.
“Creo que este acuerdo llegará después de las elecciones, porque no tiene sentido para ellos no hacerlo. Están esperando a ver qué tal me va en las midterm”, aseveró Trump durante su intervención en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, que está teniendo lugar en Nueva York.
Justo después llegaron las amenazas al preguntarse si realmente habrá un acuerdo “que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande que nunca antes, quizá incluso uno de los más grandes de Oriente Próximo” o si “habrá que aniquilarlo”. “¿Tendré que hacerlo rápidamente, para evitar darles la oportunidad de matar y destruir a la gente y atacar de nuevo a otros países?”, recalcó Trump.
El magnate neoyorquino, que indicó en anteriores ocasiones que espera que el fin de la guerra esté “a la vuelta de la esquina”, confió en que el Partido Republicano saldrá airoso de la contienda electoral. “Estaré apoyándoles”, afirmó. “Los iraníes no se dan cuenta de que no soy yo el que se presenta a los comicios directamente”, sostuvo.
Así, Trump reivindicó su papel como un líder que “ha logrado la paz”. “Como presidente de la nación más extraordinaria de la historia, no tengo interés en permitir que los peligros crezcan ni un día más, por lo que mientras otros hablan, yo actúo”, manifestó pese a que los hechos demuestran que la guerra iniciada desde EE.UU. contra Irán ha desembocado en un conflicto lejos de finalizar y que amenaza con generar una crisis económica a nivel planetario.
“Mientras otros han hablado de paz, yo he logrado la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido fortaleza, yo la he utilizado para convertir a Estados Unidos en el país más poderoso del mundo”, dijo a pesar de todo Trump antes de señalar que “no hay mayor ejemplo de amenaza como aquella a la que hace frente Estados Unidos con Irán”.
“No existe mejor ejemplo de un peligro al que se permitió ganar fuerza poniendo en riesgo al mundo que el principal patrocinador del terrorismo: la República Islámica de Irán”, manifestó el presidente de EE.UU., quien defendió que sus acciones han permitido “salvar miles de vidas inocentes en Gaza” y “devolver a sus casas a los rehenes israelíes” tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que fueron “financiados por Irán”. En realidad no es así, y hay un creciente clamor mundial contra el genocidio que comete el gobierno de Netanyahu contra los palestinos.
Sobre el desarrollo de un programa nuclear iraní, Trump insistió en que “nunca” permitirá a Irán obtener un arma nuclear: “cuando accedí al cargo, abrí inmediatamente negociaciones con Irán y les ofrecí cooperación económica a cambio de poner fin al programa nuclear, pero se negaron por completo, lo cual fue un gran error”. Pese a todas las previsiones, aventuró incluso una bajada del precio del petróleo próximamente.
Augura que el gobierno cubano “caerá próximamente”
El mandatario estadounidense insistió ayer en la ONU que el Gobierno cubano “caerá” próximamente y sostuvo que su Administración busca un cambio fundamental de la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo gran presión, la mayor presión que han tenido nunca”. “Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes, y va a caer”, aseveró. Dijo además que el secretario de Estado, Marco Rubio, “está tratando de negociar” con ellos, un papel en el que se está “entregando a fondo”, pero su discurso indignó tanto a los cubanos que se fueron de la asamblea en señal de rechazo.