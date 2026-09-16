Cobra ayudas durante casi 11 años y tendrá que devolver 162.324 euros

Una mujer tendrá que devolver 162.324,21 euros en ayudas sociales que recibió en Países Bajos durante casi once años. El tribunal ha confirmado la reclamación después de que no informara de una cuenta bancaria en Marruecos ni aclarara suficientemente su relación económica con un piso situado en Nador.
El caso, recogido este miércoles por Libertad Digital, afecta a una prestación social neerlandesa denominada bijstand. Se trata de una ayuda dirigida a personas que no disponen de ingresos o patrimonio suficientes para mantenerse.
La mujer comenzó a recibirla el 24 de diciembre de 2013. Sin embargo, desde julio de ese mismo año tenía abierta una cuenta bancaria en Marruecos que no comunicó a las autoridades encargadas de gestionar la prestación.
La Justicia neerlandesa considera que esa información era relevante para determinar si cumplía los requisitos para seguir cobrando la ayuda.
Una cuenta bancaria en Marruecos sin declarar
Durante la investigación, la mujer reconoció la existencia de la cuenta. Explicó que estaba relacionada con un seguro funerario para poder repatriar su cuerpo o el de sus hijos a Marruecos en caso de fallecimiento.
El tribunal no cuestiona directamente ese motivo. El problema es que la cuenta no había sido comunicada y tampoco se entregaron todos los movimientos bancarios solicitados para comprobar su situación económica.
Según la resolución judicial, faltaban extractos correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2013 y enero de 2019. Esto impidió reconstruir con claridad qué dinero había pasado por esa cuenta durante varios años.
El piso de Nador que debía aclarar
La investigación también se centró en un apartamento situado en Nador, Marruecos.
La documentación recopilada incluía informes de la Policía marroquí y declaraciones relacionadas con la compra de la vivienda en 2017. El inmueble no figuraba directamente a nombre de la beneficiaria: primero aparecía vinculado a su hermana y posteriormente a su hija.
La mujer negó ser la propietaria. Sin embargo, las autoridades encontraron indicios de que había participado económicamente en la adquisición y reforma del piso.
El tribunal consideró que no había aportado información suficiente para aclarar qué relación patrimonial mantenía realmente con la vivienda.
Una investigación abierta en 2024
El Ayuntamiento de ‘s-Hertogenbosch recibió en mayo de 2024 un aviso sobre la situación de la beneficiaria. A partir de esa información comenzó una investigación sobre sus ingresos y su patrimonio.
La denuncia incluía otras acusaciones, como que realizaba trabajos de limpieza sin declarar o que había efectuado determinados pagos por el apartamento.
Sin embargo, esas afirmaciones no son la base principal de la devolución de los 162.324 euros. La resolución se centra en la falta de información sobre la cuenta bancaria y el inmueble de Marruecos.
Por qué debe devolver 162.324 euros
El Ayuntamiento decidió el 14 de julio de 2025 retirar el derecho a la ayuda correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2013 y el 1 de diciembre de 2024.
Además, reclamó los pagos realizados entre diciembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2024, que sumaban exactamente 162.324,21 euros.
La mujer recurrió la decisión.
Finalmente, el Tribunal de Distrito de Brabante Oriental rechazó su recurso el 24 de julio de 2026 y confirmó la decisión municipal.
La clave del caso no es que el tribunal haya demostrado que la mujer carecía de derecho a cualquier prestación durante casi once años.
La sentencia establece algo distinto: al no facilitar toda la información necesaria sobre su patrimonio, no era posible comprobar si tenía derecho a cobrar la ayuda ni qué cantidad le habría correspondido.
Por ese motivo, la Justicia confirmó la retirada de la prestación y la reclamación de los 162.324,21 euros abonados.