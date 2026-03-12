Ya es oficial: el error con Hacienda con el que podrías perder el Ingreso Mínimo Vital en Canarias

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como la red de seguridad básica para miles de familias en España. Sin embargo, este año se produce un giro radical en la vigilancia de esta prestación. La Seguridad Social y Hacienda han lanzado un aviso serio: olvidar un trámite administrativo aparentemente menor puede suponer la extinción total de la ayuda de forma inmediata.
Aunque gran parte de los ciudadanos con ingresos bajos no están obligados a presentar la declaración del IRPF, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital representan la gran excepción. Según el reglamento vigente, están obligados por ley a realizar la declaración anual de la Renta, incluso si sus ingresos anuales son inexistentes o es la primera vez que realizan este trámite.
El error que provoca la suspensión del Ingreso Mínimo Vital
El fallo más común, y el más peligroso, es dar por hecho que al no llegar al mínimo de ingresos anuales no es necesario pasar por el fisco. La campaña de la Renta arranca este 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Durante este periodo, los beneficiarios deben presentar su declaración de forma correcta.
De no hacerlo, las consecuencias son automáticas: la Seguridad Social procederá a la suspensión temporal del pago. Si el incumplimiento se mantiene durante un año completo, la ayuda se extingue definitivamente, lo que obligaría a las familias a solicitarla de nuevo desde cero, perdiendo meses de cobro en el proceso.
Cuantías y límites: lo que debes saber para 2026
Es fundamental recordar que, aunque el IMV es una ayuda exenta de tributación, existe la obligación de declararla. Solo las cantidades que superen los 12.600 euros anuales (en caso de percibirse junto a otras ayudas autonómicas o el Complemento de Ayuda a la Infancia) deberán incluirse como rendimiento del trabajo.
Para este ejercicio, la cuantía anual base para un beneficiario individual se ha fijado en 8.803,20 euros, cifra que se incrementa según el número de miembros de la unidad familiar. Hacienda utiliza estos datos fiscales para verificar que el hogar sigue cumpliendo los criterios económicos y ajustar el pago mensual.
Hacienda reclama devoluciones por ingresos indebidos
En el caso de que la Seguridad Social detecte que un beneficiario ha evitado presentar la declaración durante dos años consecutivos, no solo suspenderá el pago al mes siguiente, sino que podrá exigir la devolución de las cantidades percibidas de forma indebida.
La ayuda solo se puede recuperar una vez que el ciudadano regularice su situación con Hacienda y demuestre que sigue cumpliendo con los requisitos de vulnerabilidad. Por ello, se recomienda revisar el borrador de la Renta con antelación para evitar que un simple descuido administrativo corte de raíz este ingreso vital para la economía doméstica.