Cata de lujo en La Wineteca de Santa Cruz de Tenerife con los vinos de Vicky Torres

Cuenta Rasa Strankauskaite que ha tardado diez años, o más, en traer a La Wineteca a la palmera Vicky Torres para una cata. La expectación fue tan grande que el local, ubicado en la calle Bethencourt Alfonso, 5, de Santa Cruz de Tenerife se vio completamente desbordado para conocer los vinos excepcionales de esta mujer.
Vicky Torres, que fue distinguida como Mejor Labor en Vinos en los XXXIV Premio de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, cumplió con las expectativas del público que se reunió en La Wineteca para disfrutar de dos horas de sus mejores vinos.
Vicky Torres es la quinta generación de Matías i Torres y actualmente lleva ya 16 años al frente de la bodega y además cuidando con mucho mimo la uva. Empezó con dos hectáreas que ha ido ampliando hasta las siete actuales, Dice que su escuela para elaborar los vinos ha sido la experimentación, marcada especialmente por la condiciones climáticas en una isla que lleva años padeciendo una dura sequía.
Además se mantiene “honesta y fiel” a la determinación de entender el ‘terroir’, que es multifactorial y cambiante. Esto supone un reto para la interpretación de las diferentes orografías, suelos y los vientos que son determinantes para las viñas.
Torres es constante en su denuncia sobre el abandono gradual y constante del viñedo y la agricultura en la Isla Bonita, que le obliga a reivindicar ante la diferentes Administraciones que se tomen medidas para poner fin a esta situación.”No hay gente joven. Ojalá que el vino sea un motor para reactivar el vaciado que vive el mundo rural”, afirmó.
También recuerda sus inicios en el mundo del vino. Ella había estudiado historia del arte y pensaba marcharse a vivir al extranjero. Pero cuando regresó a su casa, con unos treinta años, su
padre se hacía mayor y le puso fácil trabajar en la viña y no le negó la entrada a la bodega familiar, una puerta que durante generaciones estuvo cerrada al mundo de las mujeres.
Vicky nunca tuvo una formación como enóloga pero aprendió observando a los demás hasta crear una filosofía propia donde sus vinos, que se cultivan desde los 300 metros hasta los 1.400 metros de altitud, con intervención mínima en la viña, han logrado concitar la opinión unánime de los profesionales del vino.
Torres llevó para la cata un total de 12 vinos de 5 añadas diferentes. En los tintos prevalecían las uvas negramoll, la listán negra, la listán prieto y en blancos, la malvasía, la listán blanco y un dulce de 2011 con el 40% de uva pasificada. Todos sin excepción con la personalidad marcada de Vicky y con su enfoque artesanal, ecológico y de mínima intervención.