Cielo: cocina oriental, cócteles y vino en la playa de Troya

Las terrazas en Canarias no son solo para el verano. El buen clima de las islas favorece poder disfrutarlas durante todo el año, casi sin excepciones. Un ejemplo de terraza junto al mar, un ‘rooftop’ como se les llama últimamente, es el restaurante Cielo, del Grupo Monkey, ubicado en la azotea de Bésame Mucho y del Monkey Beach Club, justo encima de la playa de Troya, un lugar apropiado para disfrutar de los atardeceres frente a la isla de La Gomera.
Aqui no solo se pueden disfrutar de sushis, tartares, tapas, sino también cócteles premium creados por expertos mixólogos o de copas de champagne. Eso sí, en horarios de tarde noche de martes a sábado, mientras que la cocina está a cargo de Michele Princiotta, que también ejerce en el Bésame Mucho.
De entrada lo mejor es disfrutar de uno de los cócteles premiun o de una copa de champagne, que en este caso fue un Ruinart Rosé Champagne. Para acompañar la cena armonizó un Louro, de la varietal godello, de la bodega de Rafael Palacios, bajo la Denominación de Origen Valdeorras.
De entrada se comenzó con un tartar de atún rojo patudo, con salsa kimchi, huevos y trufa; un usuzukuri de salmón con chiplote ahumado y un tataki de buey con salsa yakitori, tres bocados con guiños a la cocina oriental.
Otras propuestas que presentó Princiotta fueron mini pampitas con mahonesa de yuzu; un salteado de setas shitake con espuma de papas; roll de pato asado con especies chinas y salsa mandarina, y berenjena crujiente con salsa yakitori y cebolleta.
Los siguientes pasos también fueron para compartir: pan brioche con cangrejo real, mahonesa kimchi y lima; tortitas fritas con langostino alga nori y también con tartar de salmón y nigiri de lubina.
Para ir terminando la sesión un roll de atún rojo bluefin y aguacate; un nigiri de atún rojo con romesco y mojo rojo y un uramaki de solomillo, berenjena y foie caramelizado con salsa teriyaki y cebolleta. De postre selección de mochis con coco y mango; bizcocho Tía María; frambuesa y expreso con Fray Angelico.
El Grupo Monkey, de los hermanos Javier y Carlos Cabrera Losada, con Cielo amplían los horarios para disfrutar de los atardeceres y de las primeras horas nocturnas, bien tomando algún cóctel o champagne, o cenando en un entorno idílico que es la proximidad de la playa de Troya con una carta con toques orientales con el mejor producto.
Disfrutar de los atardeceres en compañía es un plus de este establecimiento que pocos pueden ofrecer en su carta y es una oportunidad que no debe ser menospreciada antes de que llegue el mal tiempo.