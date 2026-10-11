Dos bares de Royal Hideaway Corales, en Tenerife, entre los mejores de España

Materia Elemental Bar y Royal Heaven Maresia, de Corales, Royal Hideaway Hotels & Villas, han sido incluidos en Top Cocktail Bars 2026, la guía que reúne las mejores barras de España y Portugal. Mientras Materia Elemental Bar, en Royal Hideaway Corales Villas, renueva su presencia, Royal Heaven Maresía, en Royal Hideaway Corales Resort, se incorpora por primera vez. Un doble reconocimiento que respalda la apuesta del universo Corales por la alta coctelería con personalidad, reforzando así la proyección de Tenerife como destino gastronómico.
Yoni Mesa, bartender tinerfeño, ha creado ambos proyectos de cocktail
La nueva edición del listado Top Cocktail Bars 2026 se presentó el pasado 28 de septiembre en el Teatro Magno de Madrid, dentro de la programación de Madrid Cocktail Week. Top Cocktail Bars cuenta con votaciones anónimas de una amplia selección de profesionales vinculados a la divulgación, el periodismo y la comunicación gastronómica. Detrás de ambas propuestas se encuentra Yonathan Rodríguez Mesa, más conocido como Yoni Mesa, bartender tinerfeño y creador de ambos proyectos. Su trayectoria incluye el título de Campeón de España de Coctelería.
El chef italiano Paolo Cini se proclama ganador del ITAMAE Balfegó 2026
Paolo Cini se proclamó ganador de ITAMAE Balfegó 2026, en la final de la cuarta edición del campeonato, celebrada por primera vez en Balfegó en L’Ametlla de Mar. El itamae procedente del restaurante IE Koji Sakabana de Roma, en Italia, se ha impuesto a los otros nueve finalistas de España, Portugal, Francia, Austria, Reino Unido, Polonia, República Checa e Italia.
Chefs españoles no ofrecerán salmón de acuicultura en sus menús
Más de 120 chefs del todo el mundo ha decidido retirar de sus menús el salmón de acuicultura hasta que se produzcan cambios en las prácticas actuales de la industria. La campaña de la organización británica WildFish, que recibe el nombre de Off the Table, ha contado con el apoyo explícito de los chefs españoles Joan Roca, Ángel León y Eneko Atxa; junto a ellos están Massimo Botura, Alice Waters, Mauro Colagreco, Virgilio Martínez y Dominique Crenn, según informa el periódico La Vanguardia. Los firmantes representan a 26 países.
La concentración de peces puede favorecer la proliferación de enfermedades
Los chefs firmantes, que reúnen más de 90 estrellas Michelin, se comprometen a dejar de servir salmón procedentes de acuicultura en jaulas abiertas en el mar, donde la concentración de peces puede favorecerla proliferación de parásitos y enfermedades, según La Vanguardia. WildFish considera que la retirada de este producto en los restaurantes, sumado a la influencia de los chefs, puede repercutir en los hábito de consumo y ejercer de esta manera presión para que se ponga fin a la instalación de estas jaulas marinas y las autoridades ejerzan más control sobre esta actividad.
La guindilla
En defensa de la alta cocina. La opiniones de Joan Roca, de El Celler de Can Roca, no dejan indiferente a nadie. Por esto en San Sebastian Gastronomika fue muy claro cuando dijo que el verdadero éxito de un restaurante “no son las estrellas ni las listas, sino que la gente quiere volver”. Esta declaración viene a cuento de que Brujo Verjus anunció al cerrar su restaurante Table, con dos estrellas Michelin en París, que el formato ha decaído. El chef catalán mantiene que todavía hoy sigue dando 50 cubiertos por servicio y una lista de espera de once meses. Con estos buenos datos, él mantiene que lo importante es que el comensal quiera volver. Dicho está.