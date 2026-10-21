Un chef de un restaurante con estrella Michelin llega a Tenerife para una cena exclusiva de 50 comensales

El restaurante CHAR Fuego y Brasas, situado en Costa Adeje, Tenerife, acogerá el próximo lunes, 26 de octubre, una cita gastronómica que reunirá a dos destacados especialistas de la cocina a la brasa. Óscar Vidal, chef del Asador O’Pazo, distinguido con una estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol, cocinará junto a Daniel Tejera, responsable de los fogones de CHAR, en una cena exclusiva para un máximo de 50 comensales.
El encuentro tendrá lugar entre las 19.00 y las 22.00 horas y formará parte de la tercera edición de Nice to Meat You, una iniciativa del restaurante tinerfeño que reúne a profesionales especializados en la cocina del fuego y el tratamiento del producto.
La propuesta permitirá compartir, en una misma experiencia, dos maneras de entender las brasas: la tradición gastronómica gallega, representada por O’Pazo, y la cocina desarrollada en Tenerife por CHAR, que este año ha alcanzado el puesto 46 del mundo en la clasificación World’s 101 Best Steak Restaurants.
Un chef con estrella Michelin cocinará en Tenerife
Ubicado en Padrón, A Coruña, el Asador O’Pazo está dirigido por los hermanos Óscar y Manuel Vidal, responsables de la cocina y la sala, respectivamente.
El restaurante gallego cuenta con una estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol, reconocimientos que respaldan una propuesta gastronómica centrada en la parrilla, la selección de materias primas y el respeto al producto.
Su cocina combina productos de la despensa atlántica, pescados, mariscos, bivalvos, vegetales de la huerta de Padrón y carnes de Rubia Gallega, todos ellos trabajados con el fuego como elemento principal.
Entre sus elaboraciones más conocidas destaca la chuleta de vaca Rubia Gallega de Bandeira, una de las especialidades que la propia Guía Michelin recomienda probar durante una visita al establecimiento.
La trayectoria de O’Pazo también ha despertado el interés de la crítica gastronómica. El periodista Abraham Rivera, en El País, lo definió como “el templo gallego del producto y la brasa”, mientras que Natalia Puga, en Guía Repsol, destacó la capacidad de los hermanos Vidal para “domar el fuego y convertir en arte” esta técnica culinaria.
CHAR reúne en Tenerife a dos especialistas de la cocina a la brasa
Por su parte, Daniel Tejera ha desarrollado en CHAR una propuesta basada en el conocimiento de las distintas razas de ganado, la procedencia de las carnes, la selección de cortes, los procesos de maduración y el control de las temperaturas.
Aunque la carne ocupa un lugar destacado en su cocina, las brasas también se utilizan para trabajar otros productos y elaborar propuestas que van más allá del concepto tradicional de asador.
Para Tejera, compartir cocina con Óscar Vidal supone una oportunidad de intercambio profesional.
“O’Pazo es para mí y para muchos colegas de profesión uno de esos restaurantes que quienes trabajamos alrededor del fuego miramos con enorme respeto”, señala el chef de CHAR.
En este sentido, destaca que lo interesante de Vidal “no es solo cómo cocina una gran pieza de carne, sino cómo entiende la brasa como una herramienta para interpretar prácticamente cualquier producto”.
“Compartir fuego con él en CHAR es una oportunidad para aprender, intercambiar maneras de hacer y mostrar dos formas diferentes de entender el mismo oficio”, añade.
La cena permitirá así poner en común dos propuestas gastronómicas que, pese a sus diferencias, comparten el protagonismo del fuego y la selección de materias primas.
Uno de los mejores asadores del mundo está en Tenerife
El encuentro llega en un año especialmente significativo para CHAR, ubicado en el hotel Baobab Suites de Costa Adeje.
El restaurante ha conseguido situarse en el puesto 46 de la clasificación internacional World’s 101 Best Steak Restaurants 2026, mejorando su posición respecto al año anterior.
Además, figura en el puesto 13 de Europa en la clasificación continental y su hamburguesa ha alcanzado el número 67 en el listado internacional World’s Best Burger Places.
Estos reconocimientos acompañan la evolución del establecimiento, que ha ampliado su propuesta más allá de las carnes y las elaboraciones tradicionales de un steakhouse.
La tercera edición de Nice to Meat You continúa, además, una iniciativa que ya contó anteriormente con la participación de Luismi Garayar, proveedor especializado y uno de los profesionales vinculados al sector de las carnes de alta calidad.
Con esta nueva colaboración, CHAR reunirá el próximo 26 de octubre a dos cocineros que comparten su especialización en las brasas, en una única cena con un aforo limitado a 50 personas.