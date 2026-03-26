Tenerife vuelve a brillar con luz propia en el firmamento gastronómico internacional, pero esta vez no es solo por sus Estrellas Michelin, sino por el dominio absoluto del fuego. El restaurante Char Fuego y Brasas, ubicado en el exclusivo hotel Baobab Suites de Adeje, ha logrado una hazaña histórica al escalar hasta el puesto número 46 en la nueva edición del ranking 101 World’s Best Steak Restaurants.
Este ascenso meteórico supone un espaldarazo definitivo para el proyecto de Venture Collections, que ya el año pasado sorprendió al entrar en la lista en el puesto 61. Ahora, al situarse por primera vez entre los 50 mejores asadores del planeta, Char Fuego y Brasas se consolida como el único representante de las Islas Canarias en este prestigioso listado, compitiendo de tú a tú con iconos mundiales como Don Julio (Argentina) o El Capricho (León).
La fórmula del éxito: Fuego, técnica y producto extremo
Detrás de este reconocimiento, que llega justo cuando el restaurante se prepara para celebrar su décimo aniversario, se encuentra una filosofía innegociable basada en tres pilares: el respeto reverencial al producto, una precisión técnica quirúrgica y el dominio del lenguaje de la parrilla. Bajo la batuta del chef Daniel Tejera, Char ha sabido interpretar la cocina de brasas desde una perspectiva contemporánea, donde la investigación sobre las maduraciones y la optimización del calor son la norma diaria.
La excelencia de Char Fuego y Brasas no se entiende sin su alianza estratégica con Luismi Garayar. El distribuidor especializado selecciona junto al equipo de Adeje los cortes más exclusivos, sometiéndolos a procesos de maduración orientados a potenciar la profundidad, textura y expresión gustativa de cada pieza. Es esta obsesión por el detalle lo que ha enamorado a los inspectores del ranking internacional.
Una experiencia integral en el sur de Tenerife
Sin embargo, un “templo de la carne” no se construye solo con chuletones de infarto. La experiencia en Char se eleva gracias al trabajo coordinado en bodega, barra y sala. Rodrigo González, sumiller y director de operaciones de Venture Collections, ha sido el arquitecto de una propuesta líquida y de servicio que aporta coherencia y reconocimiento a la marca.
“Haber pasado del puesto 61 al 46 y entrar en el Top 50 mundial confirma que el trabajo constante y la obsesión por ofrecer la mejor experiencia posible dan sus frutos”, señala González. Para el equipo, este reconocimiento es un premio a la humildad y al compromiso con la gastronomía de las Islas Canarias, situando a Adeje en el mapa global para los amantes de la carne más exigentes.
Canarias, referente internacional de la parrilla
La entrada de Char Fuego y Brasas en este selecto grupo no es solo un éxito empresarial, sino un hito para la marca “Tenerife”. En un ranking tradicionalmente dominado por las grandes capitales europeas y americanas, que un restaurante de Adeje sea considerado el 46º mejor del mundo refuerza la competitividad de la alta cocina canaria.
La lista 101 World’s Best Steak Restaurants es la referencia absoluta para los “carnívoros” de todo el mundo, y tener presencia activa en ella garantiza un flujo de turismo gastronómico de alto valor para el sur de la isla. Con este nuevo puesto, Char no solo celebra una década de vida, sino que se proyecta hacia el futuro como el estandarte de la cocina de producto y parrilla en España.