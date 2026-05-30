Binter convierte las fotos de sus pasajeros en el regalo estrella del Día de Canarias

La aerolínea Binter se suma este 30 de mayo a las celebraciones del Día de Canarias con una iniciativa que pone en valor la belleza del archipiélago desde el aire.
Durante toda la jornada, los pasajeros han sido sorprendidos a bordo con llaveros originales que recogen paisajes de las ocho islas, capturados por los propios viajeros a través del concurso fotográfico ‘La foto que compartimos’.
La compañía refuerza su compromiso con la identidad canaria transformando sus vuelos en un escaparate de la cultura isleña.
Como es tradición en esta fecha, las tripulaciones han lucido elementos de la vestimenta tradicional, como el fajín y el bonete, portando el orgullo canario en cada trayecto y reforzando su modelo de conectividad de calidad para la sociedad.
El Mes de Canarias viaja hasta Madrid
Binter no solo ha limitado su actividad al cielo del archipiélago. Durante el Mes de Canarias, la aerolínea ha colaborado en diversos eventos en la capital de España para difundir el talento local. Entre ellos destaca el festival Canarias tiene el flow, celebrado en la Sala Riviera, donde artistas emergentes de las islas mostraron su ritmo ante el público madrileño.
Además, la aerolínea ha apoyado la romería de la Casa de Canarias en Madrid y el “tardeo” organizado para jóvenes canarios que estudian o trabajan fuera de las islas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para celebrar la unidad y la excelencia de la cultura canaria más allá de las fronteras geográficas del archipiélago.
Apuesta por el talento y el entretenimiento a bordo
Otra de las piezas clave de esta campaña es la integración del proyecto Talento Canario. Gracias a la colaboración con el Gobierno regional, los pasajeros pueden disfrutar en el sistema de entretenimiento a bordo de piezas audiovisuales que visibilizan el capital humano de las islas. Con esto, Binter busca que cada vuelo sea una experiencia inmersiva en el #ModoCanario.
La aerolínea culmina así un programa de actos que subraya su papel como algo más que una empresa de transporte. Al regalar imágenes de las ocho islas tomadas por los propios pasajeros, la compañía devuelve la mirada a quienes confían en ella, convirtiendo la belleza del territorio en un símbolo de identidad compartido a miles de metros de altura.