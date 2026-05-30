Canarias estrena su himno a “ocho peñas”: así suena la histórica versión que integra a La Graciosa

El archipiélago vive este 30 de mayo un hito histórico con la interpretación oficial del nuevo himno de Canarias. El Auditorio Alfredo Kraus ha sido el escenario donde el cantante Braulio ha estrenado la letra modificada, que sustituye las tradicionales “siete peñas” por las “ocho peñas” para incluir oficialmente a La Graciosa como isla de pleno derecho.
La reforma, aprobada esta misma semana por unanimidad en el Parlamento autonómico, adapta el símbolo musical a la realidad del Estatuto de Autonomía de 2018.
El cambio se limita a una sola palabra del tercer verso, manteniendo intacta la métrica y la melodía del Arrorró de Teobaldo Power. Este ajuste técnico permite integrar a la octava isla sin alterar la composición original de Benito Cabrera.
🇮🇨 Finaliza el Acto Institucional por el Día de Canarias en el Auditorio Alfredo Kraus con la interpretación del Himno de Canarias— RTVC (@RTVCes) May 30, 2026
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‘Rumor de Islas’: una obertura sensorial de 55 artistas
El acto institucional arrancó con el espectáculo multidisciplinar ‘Rumor de Islas’. Bajo la dirección artística de Mario Vega y la batuta musical de Julio Tejera, un total de 55 profesionales, entre músicos, acróbatas y bailarines, realizaron un recorrido sonoro por el paisaje del archipiélago. La pieza combinó sonidos reales de oficios tradicionales con proyecciones audiovisuales de vanguardia.
El equipo creativo logró una inmersión en la identidad cultural canaria, fusionando la música en directo con el movimiento escénico. El espectáculo sirvió de antesala perfecta para el momento más esperado: la voz de Braulio llenando el auditorio con la nueva estrofa que reconoce la unidad de las ocho islas.
La Graciosa: protagonista del nuevo emblema autonómico
La inclusión de La Graciosa en el himno responde a una demanda histórica consolidada legalmente en 2018. Aunque administrativamente sigue vinculada a Lanzarote, su reconocimiento como isla ha obligado a actualizar la normativa de los emblemas oficiales. El autor de la letra, Benito Cabrera, ya previó en su día que el término “siete” fuera intercambiable métricamente por “ocho” sin romper la rima.
Este 30 de mayo, el Día de Canarias conmemora también el aniversario de la primera sesión del Parlamento regional en 1983. Con la interpretación de Braulio, la comunidad cierra un ciclo de actualización institucional bajo el lema ‘Somos Patrimonio de Canarias’, tras un mes que ha contado con más de 110 actividades culturales en todo el territorio insular.