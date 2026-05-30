La previsión del tiempo de la Aemet para este sábado: el viento marcará la jornada del Día de Canarias

El tiempo en Canarias para este sábado, 30 de mayo, presenta cielos poco nubosos y un aumento ligero de las temperaturas. La Aemet advierte sobre rachas de viento muy fuertes en los extremos noroeste y sureste de las islas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 grados en puntos como San Sebastián de La Gomera y Arrecife.
Viento fuerte y estabilidad por el Día de Canarias
La previsión meteorológica confirma el predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del archipiélago. El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, aunque las rachas superarán los umbrales de fuerte en zonas específicas. Los expertos de la Aemet Canarias señalan que estas condiciones persistirán durante toda la jornada festiva.
Las temperaturas registrarán un ligero ascenso en las zonas altas y vertientes sur. En las capitales canarias, los termómetros oscilarán entre los 19 grados de mínima y los 24 de máxima. Este clima favorece las celebraciones al aire libre, siempre bajo la vigilancia de las rachas de viento en medianías y costas expuestas.
Predicción por islas: nubosidad y lloviznas débiles
En las islas de mayor relieve, el norte mantendrá intervalos nubosos por debajo de los 1.100 metros. No se descartan lloviznas ocasionales y débiles en las medianías de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. En el resto del territorio, el sol será el protagonista absoluto con una visibilidad excelente.
- Tenerife: Cielos nubosos en el norte con probables lloviznas. Temperaturas estables en Santa Cruz con 24 grados de máxima.
- Gran Canaria: Nubes al norte y sol radiante al sur. Las temperaturas en Las Palmas de Gran Canaria rondarán los 22 grados.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos nubosos a primeras horas que darán paso a un ambiente despejado. Máximas de hasta 25 grados en Arrecife.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: El norte conservará cierta nubosidad mientras que el sur disfrutará de cielos claros. El viento será especialmente intenso en las vertientes sureste de estas islas.
Estado del mar: fuerte marejada en el archipiélago
Las aguas canarias experimentarán vientos del nordeste con una fuerza de cuatro a cinco. En algunas zonas, la fuerza del viento alcanzará el nivel seis. Se espera marejada a fuerte marejada en la mayoría de las costas. El mar de fondo del noroeste aportará olas de uno a dos metros de altura.