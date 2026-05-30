Tenerife aprueba 32 propuestas entre críticas por la vivienda, las colas y el coste de vida

El pleno del Cabildo de Tenerife abordó ayer el Debate sobre el Estado de la Isla, que osciló entre dos visiones muy distintas: desde el discurso “poco realista” y la “burbuja” en la que vive la presidenta insular, Rosa Dávila (CC), según denunció el PSOE, hasta el “relato derrotista” que hacen los socialistas, según criticó Dávila.
La sesión culminó con la aprobación de 32 propuestas para potenciar políticas vinculadas al turismo, la vivienda, la innovación, el sector primario o las familias, entre otras, saliendo adelante tanto las 20 presentadas por el gobierno insular (CC y PP), como ocho de Vox y cuatro del PSOE.
Entre ellas, la petición al Estado para establecer una tarifa energética específica que garantice la viabilidad de los proyectos de geotermia, la exigencia de mantener la gratuidad del transporte público durante 2025 y 2026, seguir demandando al Ministerio de Cultura el regreso a Tenerife de la momia del barranco de Erques o la realización de un estudio para que el Cabildo pueda actuar como avalista para que los jóvenes puedan acceder al mercado de vivienda de alquiler.
Asimismo, se puso sobre la mesa la creación de un comité insular de asesoramiento científico y técnico ante emergencias sanitarias y humanitarias e instar a la Fecai, al Gobierno canario y la Fecam a poner en marcha un foro de trabajo que estudie el fenómeno del chabolismo y un protocolo de actuación urgente, entre otras.
Rosa Dávila comenzó su intervención destacando que Tenerife, “a pesar de que muchos asuntos requieren de nuestra atención inmediata, también está decidiendo qué Isla quiere ser dentro de 10, 20 o 30 años”. “Y esto se debe a que la Isla ha dejado de resignarse a administrar las inercias y ha empezado a preocuparse por la próxima década”, enfatizó, apuntando los “más mil millones de inversión” ejecutados en estos tres años y los “más de 7.000 que se movilizarán para las grandes transformaciones en la Isla que ya están en marcha”.
Dávila destacó que “los macrodatos empiezan a reflejar ese cambio de etapa” en Tenerife, en referencia a los de empleo, e hizo un repaso por las medidas “valientes” adoptadas por el Cabildo en diversas materias en los tres años de mandato.
“Entramos en el último año de mandato con Tenerife como una Isla en marcha, con estabilidad, confianza y con rumbo, pensando en el lugar que debe de ocupar en la próxima década”, indicó la presidenta insular.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, acusó a Rosa Dávila de “vivir en una burbuja, aislada de los problemas que viven miles de tinerfeños”, y calificó su discurso de “grandilocuente, autocomplaciente y poco realista”, lo que provoca la “desafección” de la ciudadanía, que “no percibe que estén poniendo sus problemas en el centro de las decisiones”.
En este sentido, Afonso enfatizó que “la gente en Tenerife hoy tiene más dificultades que hace tres años para llegar a final de mes, no tiene dónde vivir a precios asequibles, sigue perdiendo horas atascada en colas y está esperando más que nunca en interminables listas sanitarias o de dependencia”.
Rosa Dávila criticó el “relato derrotista” del PSOE, “que fue el que tuvieron durante los cuatro años que estuvieron gobernando”. “El PSOE arrastraba los pies para gobernar la Isla, que estuvo paralizada, y hoy viene dando lecciones cuando no miró de frente a los graves problemas, y ha sido este gobierno el que se ha atrevido”, sostuvo.
Mientras, el portavoz del PP, y vicepresidente insular, Lope Afonso, puso en valor el “liderazgo” de Tenerife en el Archipiélago, “y buena parte de ello tiene que ver con la aplicación de políticas públicas útiles”, apuntó, recordando las diferentes acciones puestas en marcha.
Por su parte, el portavoz de CC, José Miguel Ruano, destacó la “estabilidad del acuerdo entre CC y PP, que representa un ejemplo”. Y señaló que “encontramos una Isla parada, y lo importante del discurso de la presidenta es la esperanza de futuro, que haya una proyección de futuro de la Isla que queremos”, valoró.
Desde Vox, Ana Salazar reconoció “que hay áreas donde se ven más iniciativas que en el mandato pasado”, pero apuntó que “también es evidente que Tenerife continúa avanzando demasiado lento”. Asimismo, criticó al PSOE que convierta “cada debate en una batalla ideológica”.