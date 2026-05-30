Bermúdez pide dinero al Estado, Gobierno canario y Cabildo: 20 millones para rehabilitar cuatro edificios históricos

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, cifró ayer en unos 20 millones de euros el dinero necesario para rehabilitar cuatro inmuebles históricos de la ciudad: el edificio Irineo González, el de Marqués de Villasegura; la segunda planta del Palacio de Carta, que se quiere convertir en museo de Historia, y el Castillo de San Andrés.
“Tenemos los proyectos, pero no la financiación”, dijo el regidor en el pleno municipal a raíz de una moción del PSOE, donde se pedía impulsar un concurso de ideas para recuperar el silo de grano del puerto. Actuación que Bermúdez no ve “prioritaria”.
La moción fue rechazada, pero el alcalde aprovechó para solicitar al Estado, Ejecutivo regional y Cabildo ayudas para “recuperar nuestro patrimonio histórico, que no podemos llevar a cabo por falta de recursos”.