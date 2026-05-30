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Bermúdez pide dinero al Estado, Gobierno canario y Cabildo: 20 millones para rehabilitar cuatro edificios históricos

La moción fue rechazada, pero el alcalde de Santa Cruz de Tenerife aprovechó para solicitar ayudas para “recuperar nuestro patrimonio histórico"
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El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, cifró ayer en unos 20 millones de euros el dinero necesario para rehabilitar cuatro inmuebles históricos de la ciudad: el edificio Irineo González, el de Marqués de Villasegura; la segunda planta del Palacio de Carta, que se quiere convertir en museo de Historia, y el Castillo de San Andrés.

“Tenemos los proyectos, pero no la financiación”, dijo el regidor en el pleno municipal a raíz de una moción del PSOE, donde se pedía impulsar un concurso de ideas para recuperar el silo de grano del puerto. Actuación que Bermúdez no ve “prioritaria”.

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La moción fue rechazada, pero el alcalde aprovechó para solicitar al Estado, Ejecutivo regional y Cabildo ayudas para “recuperar nuestro patrimonio histórico, que no podemos llevar a cabo por falta de recursos”.

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