Homenaje a James Bond y a su universo en ‘Una Cena de Cine’

La asociación cultural Charlas de Cine celebró una nueva edición de su propuesta gastronómico-cinematográfica Una Cena de Cine, esta vez dedicada al universo de James Bond, un icono del cine y de la literatura asociado al lujo, la seducción, la acción y una inconfundible estética gourmet.
Con el patrocinio principal de La Laguna Zona Comercial, la cita tuvo lugar en el restaurante del Casino de La Laguna y contó con la presentación del actor Aarón Gómez y Ramón González Trujillo, codirector de Charlas de Cine, que guiaron una experiencia pensada para viajar por la elegancia del agente secreto más famoso del cine. El menú reunió propuestas como el canapé de caviar ecológico en pan negro con crème fraîche y salmón ahumado, jamón ibérico con melocotón, huevos con bacon en emulsión de ajo negro, carpaccio de roast beef con salsa de anchoa, atún y alcaparras, bacalao rebozado en panko con velouté cítrica en aceite verde y pollo a la crema de paté.
Cada uno de los platos evocó guiños al refinado universo de Bond y a títulos como Casino Royale, Moonraker, La espía que me amó, Diamantes para la eternidad o Desde Rusia con Amor, películas en las que la sofisticación, el deseo y la acción conviven con una puesta en escena siempre elegante. La experiencia se completó con el célebre Martini Vesper de Casino Royale, incluido en la oferta de cócteles de Royal Bliss, y con una selección de vinos pensada para maridar cada plato.
El broche final lo puso la música en directo, con la interpretación de varias canciones que forman parte de la historia de la saga a cargo de Héctor Quintero y Fanny Rodríguez, en una clausura que reforzó el carácter cinematográfico y festivo de la velada. La propuesta volvió a unir cine, gastronomía y espectáculo en una celebración del imaginario Bond: exquisito, cosmopolita y absolutamente seductor.
Una Cena de Cine está organizada por Asociación Cultural Charlas de Cine, con el patrocinio de La Laguna Zona Comercial, Gobierno de Canarias, Comercio de Canarias, Zonas Comerciales Abiertas, Cabildo de Tenerife, Comercio de Tenerife, el ayuntamiento de La Laguna, la Confederación Española de Cascos Históricos, Fauca, Canary Islands Film, y la colaboración de Restaurante Casino La Laguna, Multicines Tenerife, Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, Cajasiete, Coca-Cola, Royal Bliss y Fundación Diario de Avisos.