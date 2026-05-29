La gastronomía de Tenerife brilla en el evento 100 Jóvenes Talentos

La gastronomía de Tenerife ha brillado durante el encuentro 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, que ha tenido lugar este lunes en la sede de Basque Culinary Center en San Sebastián-Donostia. Un evento que ha reunido a los referentes nacionales del sector agroalimentario y de la restauración menores de 30 años y en el que, de la mano del Cabildo a través de Turismo de Tenerife, chefs, queseros, bodegueros, panaderos y pasteleros de la isla han mostrado la excelencia de la cocina y los diferente productos tinerfeños, que aportan singularidad.
El Cabildo destaca la oportunidad para visibilizar el talento joven
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, afirma que “eventos como ‘100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía’ permiten mostrar al conjunto del sector nacional el extraordinario momento que vive la gastronomía de Tenerife, gracias al talento, la creatividad y el compromiso de nuestros profesionales y productores”. Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “ supone una oportunidad estratégica para seguir impulsando y visibilizando el talento joven de Tenerife en uno de los foros gastronómicos más relevantes del país”.
Chef, queseros, panaderos defendieron los productos de la isla
La representación isleña ha estado compuesta por Joel González, de Quesería Ayojo; Jorge Méndez, de Bodega Viñátigo; Guillermo García, del restaurante Taste 1973 del Hotel Villa Cortés; Rafael de León, del restaurante El Cenador del Hotel El Mirador; Bryan y Rubén Medina, de Panadería y Pastelería Zulay; y Xabi Luis Boya, del restaurante Secreto de Chimiche, con su propuesta centrada en los tubérculos.
Convocado el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2026
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha convocado el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2026, dirigido a promocionar estas producciones de las islas, con especial atención a las elaboradas al amparo de figuras de calidad diferenciada. El ICCA abonará los gastos de inscripción y logística de aquellas empresas que sean admitidas al certamen y que deseen participar en World Cheese Awards.
Seis estrellas Michelin en la zona VIP del Gran Premio de F1 de Madrid
Los chefs españoles con estrellas Michelin y Soles Repsol Quique Dacosta, Iván Cerdeño, Coco Montes, Rodrigo de la Calle, Lucía Freitas y Paco Pérez serán los encargados de llevar la alta gastronomía española a la Fórmula 1 TAG Heuer Gran Premio de España 2026, que se celebrará en Madrid en septiembre. En concreto, los cocineros españoles serán los encargados de las propuestas gastronómicas de Club 91, la experiencia VIP más exclusiva del Official Hospitality de Madrid, operada por Match Hospitality, con ‘acces’ al circuito y zonas lounge con vistas privilegiadas.
La guindilla
Tiempos de nísperos
Con la primavera llega un fruto que antes despertaba pasiones y hoy en dia esta en declive. Se trata del níspero, que tiene un sabor suave y delicado, y en cuyo interior hay semillas grandes que ocupan la mitad del espacio. En Canarias se cultiva y es frecuente ver los nispereros llenos de fruta pero dicen que a los agricultores no les compensa el trabajo de recolectarlos y además está malpagado y por eso van desapareciendo de los mercados de abastos y también en las grandes superficies comerciales. Y eso que este fruto tiene muchas propiedades saludables, que hoy están tan de moda.