¿Está en Tenerife el mejor taco de España? El restaurante seleccionado para competir

A partir de este jueves 28 de mayo, España se convierte en el epicentro del sabor mexicano con la celebración de la IV edición del Campeonato de Tacos de España. Durante 25 días, más de 50 establecimientos de todo el país competirán en un certamen gastronómico con un único objetivo: coronar al Mejor Taco de España 2026.
En esta ambiciosa edición, la mirada está puesta en el Atlántico. ¿Puede estar en Canarias el mejor taco del país? El archipiélago sueña con fuerza gracias a un único e ilusionante aspirante que buscará conquistar tanto el título autonómico como el trono nacional.
Sabor tinerfeño con sello de competición
El establecimiento finalista ha sido El Chile Verde, ubicado en el municipio de Puerto de la Cruz. Este establecimiento asume el reto de demostrar el altísimo nivel que hay en Canarias en un formato donde la tradición, la técnica y la innovación deben convivir en perfecta armonía dentro de un taco.
Durante las próximas semanas, los amantes de la gastronomía podrán disfrutar de creaciones originales donde carnes, pescados, verduras, salsas artesanales y combinaciones inesperadas serán los grandes protagonistas.
El público y los inspectores deciden los finalistas
El formato del campeonato destaca por su carácter interactivo, dividiendo el peso de las votaciones en dos pilares fundamentales:
- El jurado popular: Los clientes que acudan a probar las propuestas tendrán la última palabra. Al degustar el taco, podrán votar y valorar aspectos clave como el sabor, la presentación, la calidad de la tortilla, el relleno y el equilibrio global de la propuesta.
- Los inspectores: Paralelamente, un equipo de críticos gastronómicos, chefs, foodies e influencers recorrerá de forma anónima los locales participantes para evaluar con lupa cada creación.
Los clientes que completen su valoración a través de las tarjetas de votación entrarán automáticamente en el sorteo de un Apple Watch. Para participar, solo deberán seguir los perfiles oficiales del concurso en redes sociales (@elmejortaco.es en Facebook e Instagram).
La gran final: 30 de junio
La combinación de los votos del público y las notas de los inspectores determinará qué restaurantes logran el pase a la gran final. El desenlace tendrá lugar el próximo 30 de junio, donde se celebrará una gran cata a ciegas. En este evento, un jurado profesional y de prestigio seleccionará, de forma definitiva, al Mejor Taco de España 2026.
Este evento gastronómico está organizado por Fenicia Marketing Gourmet y cuenta con Glovo como patrocinador principal, el apoyo institucional de Hostelería de España, y la colaboración de Alsa y Klimer.
La cuenta atrás ha comenzado. Es el momento de salir a las mesas, disfrutar de la gastronomía y apoyar al representante canario en su asalto a la corona nacional.