La mejor tarta de queso de España podría estar en Canarias: estas son las 5 candidatas

Cinco establecimientos del Archipiélago participan desde este jueves, 8 de octubre, en el Campeonato de España de Tartas de Queso 2026, una competición gastronómica que reúne a negocios de todo el país con el objetivo de encontrar la mejor elaboración de uno de los postres más populares.
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote estarán representadas en este certamen nacional, en el que los participantes competirán con sus propias recetas e interpretaciones de la tarta de queso.
La competición se celebrará del 8 al 25 de octubre, mientras que la gran final y la entrega de premios están previstas para el próximo 3 de noviembre, fecha en la que se conocerá el establecimiento ganador.
Estas son las cinco tartas de queso de Canarias que aspiran al premio
Entre los establecimientos seleccionados para representar a Canarias se encuentran tres negocios de Tenerife, uno de Gran Canaria y otro de Lanzarote.
Los cinco participantes son:
- Craft Burger, en Santa Cruz de Tenerife.
- La Cheesecakeria, en Playa Honda (Lanzarote).
- Tentados, en Telde (Gran Canaria).
- Smash Hub, en Puerto de la Cruz (Tenerife).
- Ghio’s Burger Crafters, en Santa Cruz de Tenerife.
Los cinco negocios competirán frente a establecimientos de distintos puntos de España, cada uno con una propuesta propia para intentar conquistar al jurado.
La presencia de estos participantes supone también una oportunidad para dar visibilidad a la oferta gastronómica de Canarias y al trabajo de los profesionales de la hostelería del Archipiélago.
¿Cómo se elegirá la mejor tarta de queso de España?
El Campeonato de España de Tartas de Queso contempla un sistema de valoración profesional en el que se analizarán diferentes características de cada elaboración.
Entre los principales criterios figuran el sabor, la textura, el equilibrio y la ejecución, aspectos que permitirán evaluar las propuestas presentadas por los establecimientos participantes.
De esta manera, la competición busca reconocer tanto la calidad del producto como el trabajo que hay detrás de cada receta.
El campeonato también pretende servir de escaparate para los negocios participantes, acercando sus creaciones a consumidores de toda España y dando a conocer distintas formas de elaborar este popular postre.
La competición permanecerá activa hasta el 25 de octubre, aunque habrá que esperar hasta el martes 3 de noviembre de 2026 para conocer el veredicto final y descubrir si alguna de las cinco tartas de queso de Canarias consigue alzarse con el título de mejor tarta de queso de España.