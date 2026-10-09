282 personas arriban a Canarias en un repunte de llegadas desde África

Las islas de Lanzarote y El Hierro vivieron ayer un repunte de llegadas de personas por mar desde la costa africana en dos neumáticas y un cayuco con el arribo de 282 personas, cifra que contrasta con la clara tendencia a la baja en este año. De hecho, a mediados del pasado mes de septiembre el número de personas que había accedido así desde enero al Archipiélago en busca de un futuro mejor se redujo el 55,1% respecto al mismo periodo de 2025, con 5.592 y 76 embarcaciones.
Salvamento Marítimo interceptó durante la pasada madrugada una neumática que transportaba a unos 125 migrantes (99 hombres, 4 mujeres y 22 menores) cuando navegaban con una entrada de agua a 58 millas náuticas (unos 107 kilómetros) al noreste de Lanzarote.
Así lo informó ayer el organismo estatal, que agregó que fueron los propios ocupantes de la embarcación los que avisaron de que tenían dificultades para navegar debido a la entrada de agua. Por ello, el Centro Coordinador de Salvamento (CCS) de Las Palmas emprendió una búsqueda para ubicar la neumática, operación que contó con la colaboración de varios buques mercantes presentes en la zona.
Una vez localizada, las salvamares Acrux y Al Nair rescataron a las 125 personas y las trasladaron al puerto de Arrecife. Ya en tierra, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 explicó que fueron asistidas por el dispositivo sanitario habitual conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC), sin ningún traslado al hospital.
Ya al mediodía, Salvamento interceptó otra neumática que navegaba a 78 millas náuticas (144 kilómetros) al noreste de Lanzarote, en este caso con 78 seres humanos, todos de origen subsahariano y con 64 varones, 12 mujeres y dos menores.
Tras recibirse el aviso de una neumática con personas, el CCS de Las Palmas activó a la Salvamar Al Nair, que rescató a los 78 ocupantes para trasladarlos hasta el muelle de Arrecife, donde llegaron sobre las 18.00.
Mientras, Salvamento interceptó por la tarde un cayuco con 79 personas también de origen subsahariano -dos de ellos mujeres y tres menores– en aguas de El Hierro. La embarcación fue localizada por el radar de la Guardia Civil a casi ocho millas al sur y a su encuentro partió la Salvamar Diphda, que la acompañó al puerto de La Restinga en condiciones de seguridad. Los migrantes fueron atendidos en el muelle por el dispositivo del SUC y Cruz Roja.
La costa herreña y la conejera, las que más embarcaciones reciben
El Hierro y Lanzarote concentran este año casi el 80% de las llegadas de migrantes en pateras y cayucos a Canarias, porcentaje registrado desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de septiembre y que se confirma en este octubre, con un total de 5.648 personas sobre 7.179 en esos primeros nueve meses del año, según el recuento realizado por los servicios de emergencia.
El Hierro sigue siendo la principal isla de destino de quienes exponen su vida en la ruta canaria, con 3.515 personas rescatadas, cantidad que representa el 48,96% del total en ese periodo. Por su parte, Lanzarote ha recibido desde que comenzó el año a 2.133 migrantes en pateras y neumáticas, el 29,71% del total.
En realidad, a Lanzarote han llegado este año más embarcaciones que a El Hierro, 41 frente a 31, pero cada cayuco que entra La Restinga lleva a bordo un promedio de 113 personas, frente a los 52 ocupantes de media de las pateras y neumáticas que parten desde Marruecos hacia la isla de los volcanes.
Por otro lado, e influyendo en esa reducción de migrantes del 55,1% hasta mediados de septiembre, influye mucho la labor de vigilancia marítima y de cooperación sobre el terreno con las policías de varios países de África Occidental que realiza la Guardia Civil, cuerpo que sostiene que ha logrado abortar la salida de dos de cada tres embarcaciones que lo intentan, el 67%.