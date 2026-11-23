Cuatro cayucos han llegado a Canarias durante la madrugada y la mañana de este lunes, 23 de noviembre, en un nuevo episodio de llegadas de migrantes al Archipiélago. Dos embarcaciones han alcanzado por sus propios medios el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, mientras que otras dos han sido auxiliadas por Salvamento Marítimo en El Hierro, con 152 personas a bordo.
Las llegadas se producen después de un fin de semana de intensa actividad en la ruta migratoria atlántica, que ha concentrado numerosos rescates en aguas próximas a las Islas.
En el caso de Tenerife, fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias han confirmado a EFE que recibieron el aviso sobre las 09:30 horas de este lunes, cuando un testigo alertó de que dos embarcaciones precarias estaban entrando en las instalaciones portuarias de Granadilla.
Tras recibir la comunicación, el centro coordinador movilizó a los organismos competentes para organizar un dispositivo de atención a pie de muelle.
Por el momento, no se ha facilitado el número de personas que viajaban en ambos cayucos ni su estado de salud.
🔴ACTUALIZAMOS | Las embarcaciones localizadas frente a la costa de Granadilla, Tenerife, se dirigen al puerto de Los Cristianos remolcadas por @salvamentogob Lo vimos en directo con Itziar Pérez https://t.co/GIH5mgKdyY— RTVC (@RTVCes) November 23, 2026
Dos cayucos llegan a El Hierro
Mientras tanto, Salvamento Marítimo ha auxiliado a otras 152 personas migrantes, entre ellas cuatro menores, que viajaban en dos embarcaciones localizadas durante la madrugada y a primera hora del lunes en las proximidades de El Hierro.
El primero de los cayucos llegó al puerto de La Restinga alrededor de las 00:45 horas, acompañado por la Salvamar Navia, después de haber sido detectado por el radar de vigilancia costera a unos 22 kilómetros de la Isla.
A bordo viajaban 64 personas de Senegal, Gambia y Guinea-Conakri, entre ellas cuatro mujeres y dos menores.
Según relataron los ocupantes a los equipos sanitarios, habían partido seis días antes desde Saint-Louis, una localidad situada en el norte de Senegal.
La segunda embarcación llegó a La Restinga sobre las 08:00 horas, acompañada por la Salvamar Ácrux. En este caso viajaban 88 personas, entre ellas ocho mujeres y dos menores, procedentes de Senegal y Guinea-Conakri.
Sus ocupantes explicaron que habían salido ocho días antes desde Dakar, la capital senegalesa.
Estas nuevas llegadas se suman a los rescates efectuados durante el fin de semana en El Hierro, donde, según el balance facilitado a EFE, fueron auxiliadas 429 personas a bordo de siete embarcaciones.
Senegal intercepta más de 1.000 migrantes
El repunte de llegadas a Canarias coincide con un aumento de las operaciones de las autoridades de Senegal para interceptar embarcaciones que intentan emprender la ruta atlántica.
La Armada senegalesa ha informado de que rescató a 1.007 personas entre el 19 y el 21 de noviembre, en diferentes intervenciones desarrolladas frente a sus costas.
Entre el 20 y el 21 de noviembre fueron interceptadas siete embarcaciones con cerca de 950 personas a bordo. A estas actuaciones se sumaron otros rescates realizados en aguas del norte del país.
Por su parte, la Gendarmería Nacional de Senegal comunicó este lunes la interceptación de otra embarcación con 101 personas, entre ellas dos menores, en una operación desarrollada el pasado sábado 21 de noviembre en la zona de Fimela.
Durante la intervención, los agentes incautaron una embarcación de 17 metros de eslora y 108 bidones de combustible de 25 litros cada uno.
Las autoridades senegalesas no han precisado si todos sus ocupantes tenían como destino las Islas Canarias.
🛟 Opérations de sauvetage en mer La Marine nationale poursuit ses opérations de secours aux personnes impliquées dans l’émigration irrégulière par voie maritime. Les 20 et 21 novembre 2026, trois unités navales ont secouru, dans les eaux sénégalaises, 7 pirogues transportant 946 migrants. Au nord du pays, la Base navale nord a également porté secours à 61 migrants entre le 19 et le 21 novembre. Au total, 1007 migrants ont été secourus en 72 heures. Tous ont été acheminés sains et saufs à terre, puis remis aux services compétents.— Marine nationale sénégalaise (@MarineNation_SN) November 22, 2026
La ruta atlántica registra un nuevo repunte migratorio
Las llegadas se producen en un contexto de aumento de las salidas desde las costas de África occidental, especialmente desde Senegal, uno de los principales puntos de origen y tránsito de las embarcaciones que intentan alcanzar Canarias.
Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas han muerto o desaparecido en esta ruta desde comienzos de 2026.
El incremento de las travesías también ha llevado a las autoridades españolas y senegalesas a reforzar sus contactos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamó el pasado 6 de noviembre en Dakar una mayor cooperación para mejorar la gestión migratoria y combatir las redes que organizan los viajes irregulares hacia el Archipiélago.
Por su parte, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha pedido reforzar los controles costeros y analizar las causas sociales que están impulsando el incremento de las salidas.