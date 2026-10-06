Txinet, el pintxo con cochino negro, piña y piparra que hermana a Canarias con Euskadi

Tenerife y Donostia han convertido su relación gastronómica en un pintxo. Se llama Txinet y fue presentado este lunes, 5 de octubre, en San Sebastián Gastronomika 2026, coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento de la Nueva Cocina Vasca.
El bocado reúne productos y referencias de ambas cocinas: terrina de cochino negro, chutney de piña de Buenavista, piparra encurtida, batata de Anaga asada y emulsionada, brick de su manteca y polvo de chicharrón.
El propio nombre resume el propósito de la iniciativa. Txinet juega con Chinet, una de las variantes históricas documentadas para denominar a Tenerife antes de la Conquista, y la grafía vasca ‘tx’. El resultado busca simbolizar el puente gastronómico entre la Isla y Donostia.
Un pintxo creado entre Tenerife y Donostia
La propuesta nació con motivo de los 50 años de la Nueva Cocina Vasca. En su elaboración han trabajado el chef Alberto González Margallo, del restaurante San Sebastián 57 de Santa Cruz de Tenerife, y el asesor gastronómico Juan Carlos Clemente.
Desde Donostia participaron Jesús Santamaria y Patxi Bergara, dos nombres estrechamente vinculados a la cultura del pintxo y al Instituto del Pintxo.
La forma de Txinet también tiene una explicación. González Margallo señaló que la elaboración pretende recordar los antiguos helados de corte que se vendían junto a las playas.
“Si hay algo que nos puede hermanar es el mar y, junto al mar, siempre hay una playa”, explicó el cocinero. Esa imagen llevó a los creadores a plantear un formato que recuerda a aquellos cortes de helado.
La propuesta recibió también el visto bueno de Jesús Santamaria, quien aseguró que “es un pintxo que perfectamente podría estar en nuestra guía”.
Patxi Bergara destacó, por su parte, la capacidad de la elaboración para concentrar la identidad tinerfeña en pocos bocados. A su juicio, Txinet puede convertirse en “una verdadera bandera para el cochino negro”.
Tenerife abre su participación en Gastronomika
La presentación fue el primer acto oficial protagonizado por Tenerife en San Sebastián Gastronomika, encuentro que se celebra del 5 al 7 de octubre en el Palacio Kursaal y que dedica su 28ª edición al medio siglo de la Nueva Cocina Vasca.
Tenerife participa un año más como patrocinador oficial del congreso y ha desplegado una programación centrada en su producto local, sus vinos y sus profesionales de la restauración.
El acto del Txinet contó con representantes de las instituciones tinerfeñas y guipuzcoanas, entre ellos el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; el consejero de Sector Primario, Valentín González; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; la primera teniente de alcalde de Santa Cruz y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, y la diputada foral Azahara Domínguez.
Afonso definió la iniciativa como una experiencia que “une a dos territorios”, mientras Domínguez puso el acento en una cocina guipuzcoana con una identidad propia que mantiene abierta la puerta a la innovación y a nuevas influencias.
La presentación llega además después de que Santa Cruz de Tenerife haya sido elegida Capital Española de la Gastronomía 2027, reconocimiento que reforzará durante el próximo año la promoción de la cocina, los productos y los profesionales vinculados a la capital tinerfeña.