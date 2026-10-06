Tenerife inaugura oficialmente Gastronomika con la presentación del pintxo de hermanamiento entre Tenerife y Euskadi

Tenerife, uno de los patrocinadores oficiales de San Sebastián Gastronomika 2026, ha celebrado hoy, 5 de octubre, en el stand, el primer acto oficial de este congreso tan especial que festeja el 50 Aniversario del nacimiento de la Nueva Cocina Vasca.
El acto, presidido por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; el consejero de Sector Primario, Valentín González; y la CEO de Turismo, Dimple Melwani; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez; junto con Azahara Domínguez, diputada foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ha presentado el ‘pintxo de hermanamiento’ entre la isla y Euskadi, con la elaboración en directo del mismo, creado por el chef tinerfeño Alberto Margallo (San Sebastián 57), que se encuentra en Santa Cruz de Tenerife, recientemente elegida oficialmente ‘Capital Española de la Gastronomía 2027’, y los chefs donostiarras Jesús Santamaría (Bokado) y Patxi Bergara (Bergara), ambos también máximos representantes del Instituto del Pintxo.
Este acto ha sido parte de la agenda de Tenerife hoy en Gastronomika. Una agenda que ha contado también con la atestada Gran Cata de los Vinos de Tenerife, muy especial en esta edición de Aniversario tanto por su director, el famoso sumiller Miguel Ángel Millán (Mejor Sumiller del Mundo), también ‘Guardián de los Vinos de Tenerife’, como por los vinos volcánicos catados, absolutamente excepcionales: Piedra Fluida – Los Frontones (Islas Canarias); Juan Francisco Fariña Pérez – Los Loros Siete Lomas (Valle de Güímar); Suertes del Marqués – Vidonia VP (Valle de la Orotava); MW Trevejos – Baboso Negro (Abona), Artífice – Tinto (Ycoden-Daute-Isora) y Humboldt – Tinto Dulce 2001 (Tacoronte-Acentejo).
En el Auditorio, Tenerife ha presentado una ponencia magistral que se ha querido sumar al gran Homenaje del congreso a Martin Berasategui. Para ello, ha contado con el chef Erlantz Gorostiza (MB Abama**, Tenerife), Paolo Casagrande (Lasarte***, Barcelona) y Joseba Lezama y David Beltrán (Martin Berasategui***, Donosti), un total de 8 Estrellas Michelin que, a través de distintos platos que trabajan (o trabajaron en su día, puesto que todos han sido cocineros en el MB Abama en distintos períodos), han analizado y desarrollado no sólo lo que Martin le dio a la isla, sino lo que, y todavía más importante, la isla le dio a Martin, que ha exportado productos y técnicas tinerfeñas a sus restaurantes repartidos por España y el mundo.
Una jornada sin descanso que ha sido valorada por las autoridades del Cabildo de Tenerife muy positivamente. El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, manifiesta que “arranca una nueva edición de San Sebastián Gastronomika con Tenerife siendo el protagonista especial de un evento que es referencia mundial de la gastronomía , en este caso con una nueva configuración de su stand restaurante que aporta frescura, y pero también la misma capacidad de ofrecer el mejor producto, el que nos aportan nuestros profesionales, también presentes aquí, que sirven nuestros alumnos que se están formando en estos momentos para ser los profesionales de la sala del futuro y que, por supuesto, también aportan nuestros chefs y restauradores, ese producto que ha conquistado en otras ediciones San Sebastián Gastronomika, y que en esta ocasión viene capitaneado por un producto referencia para nuestra tradición culinaria: la carne de cabra que sigue siendo protagonista en nuestras medianías, pero que también ha descendido al plato sofisticado en el que se transforma ahora.
Lope Afonso resalta que “arrancamos en San Sebastián Gastronomika con fuerza, ambición, y con el propósito de seguir posicionando a Tenerife como el gran destino gastronómico a lo largo y ancho de todo el Atlántico”.
El consejero del Sector Primario, Valentín González, indica que “estar presentes en San Sebastián Gastronomika supone una oportunidad para mostrar que la gastronomía de Tenerife empieza mucho antes de llegar al plato: empieza en nuestros campos, en nuestras explotaciones ganaderas, en nuestros viñedos, en nuestras colmenas y en el trabajo diario de nuestros productores. El sector primario es estratégico para Tenerife y debemos destacar toda su cadena de valor, desde el campo hasta la mesa. Agricultores, ganaderos, viticultores, bodegueros, queseros, apicultores y pescadores son los protagonistas de un producto local que habla de nuestra tierra, de nuestra cultura y de nuestra identidad”.
“Asimismo, dentro de esta apuesta, Vinos de Tenerife ocupa un espacio singular. Y es que nuestros vinos nacen de un territorio único: suelos volcánicos, diferentes alturas, microclimas, una orografía muy particular y variedades que han sabido adaptarse durante siglos a nuestra isla. Esa diversidad se convierte hoy en calidad, personalidad y diferenciación”, apunta González.
El consejero de Sector Primario del Cabildo dice que “San Sebastián Gastronomika nos permite llevar esa identidad a uno de los grandes escaparates de la gastronomía nacional, a través de espacios como la Gran Cata, el Túnel del Vino, los almuerzos y los talleres, acercando nuestros productos a chefs, profesionales y prescriptores. Defender nuestro producto es defender a quienes lo hacen posible. Y ese es el compromiso del Cabildo: seguir trabajando para que lo mejor de Tenerife esté cada vez más presente en nuestras mesas y también fuera de nuestras fronteras”.
Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, añade que “San Sebastián Gastronomika es mucho más que un gran encuentro gastronómico: es un espacio de intercambio, de creación de vínculos y de proyección internacional. Para Tenerife, formar parte de esta edición tan especial, que celebra los 50 años de la Nueva Cocina Vasca, es una oportunidad extraordinaria para compartir nuestra identidad gastronómica y, al mismo tiempo, reconocer todo aquello que nos une con Euskadi”.
Para Melwani, “el hermanamiento que hoy hemos materializado a través de este pintxo simboliza precisamente esa conexión: dos territorios con una enorme cultura gastronómica, con productos singulares y con una generación de profesionales que han sabido convertir la cocina en una forma de contar quiénes somos. Queremos que quienes visitan nuestro stand no solo conozcan Tenerife, sino que puedan descubrirla a través de sus sabores, de sus vinos volcánicos, de sus productos y del talento de nuestros cocineros”.
Por supuesto, Tenerife, como en cada edición el stand más visitado del evento con chefs, profesionales y periodistas de toda España y el mundo, ha ofrecido un denso programa con catas, talleres y el almuerzo, sumergiendo a los visitantes en los paisajes y gastronomías de la Isla con una sofisticada sincronía audiovisual envolviendo el brunch dirigido por Pedro Rodríguez Dios, el almuerzo ‘en clave de pintxo’ celebrado por Alberto Margallo y José Carlos Clemente, la cata de mieles y la cata de vinos DOP Islas Canarias y DO Tacoronte-Acentejo.
Y hoy, martes…
A las 17.30 una gran cita en la Sala Polivalente del congreso: Tenerife presenta por primera vez el despiece de la cabra, una ponencia-taller-degustación en directo donde se extraerán todas las partes del animal y se explicarán sus usos culinarios. A cargo de la investigadora del ICIA, Marichu Fresno, y el chef José Carlos Clemente.
Además, almuerzo con protagonismo de la carne de cabra, desayuno de medianías y talleres de gofio y quesos.