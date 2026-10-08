El chef tinerfeño Omar Páez, al frente del restaurante Bestia Marina, en Garachico, ha sido seleccionado para participar en el Gastronomic Forum Barcelona 2026, que se celebrará del 2 al 4 de noviembre. El cocinero presentará su particular interpretación de la charcutería marina, una propuesta que transforma productos del mar mediante técnicas tradicionalmente asociadas a los embutidos.
La participación tendrá lugar el martes 3 de noviembre, dentro de una sesión dedicada a nuevas formas de trabajar los productos marinos. Páez llevará a Barcelona una cocina vinculada al recetario familiar de su bisabuela, la tradición portuaria de Garachico y el uso del fuego y la leña como elementos fundamentales de sus elaboraciones.
Desde Bestia Marina destacan que serán los únicos representantes de Canarias en este encuentro, una circunstancia que el equipo recibe con especial ilusión. Su presencia como ponentes está confirmada en el programa oficial, que incluye una degustación de sus embutidos marinos.
La charcutería marina de Garachico llega a Barcelona
La intervención de Omar Páez lleva por título Sabores marinos profundos y se celebrará entre las 11.45 y las 12.30 horas en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.
La actividad forma parte de una sesión dedicada a la charcutería marina, en la que se explorarán diferentes técnicas para transformar pescados y otros productos del mar en elaboraciones inspiradas en la charcutería tradicional.
El cocinero de Garachico compartirá programación con Riccardo Radice y Giulia Gabriele, vinculados a Fishology, otro proyecto que trabaja con embutidos elaborados a partir de productos marinos.
Según recoge el programa oficial, Páez ofrecerá una degustación de algunas de las elaboraciones que prepara habitualmente en su restaurante de Tenerife.
La propuesta de Bestia Marina incluye productos tan singulares como el chorizo de pulpo, la sobrasada de anchoas o la pata de albacora, elaboraciones que Diario de Avisos ya dio a conocer en anteriores publicaciones sobre el proyecto gastronómico.
La charcutería marina permite aplicar procesos y técnicas propias de los embutidos a materias primas procedentes del mar. En el caso de Páez, también constituye una forma de aprovechar diferentes partes del producto y explorar nuevas texturas y sabores.
Un recetario de 1912 y la historia del antiguo puerto de Garachico
La participación en Barcelona servirá también para explicar la filosofía gastronómica que define a Bestia Marina.
Una de sus principales referencias es un recetario familiar iniciado en 1912 por Dolores, bisabuela de Omar Páez, y ampliado posteriormente por otras mujeres de su familia.
A partir de ese legado, el cocinero recupera recetas y formas de preparación vinculadas a Garachico, un municipio cuya historia está estrechamente relacionada con la actividad marítima y los intercambios comerciales de su antiguo puerto.
La cocina de Bestia Marina combina esa memoria familiar con una interpretación contemporánea de los productos del mar.
El proyecto también incorpora el entorno natural a su funcionamiento diario. Según explica el propio equipo, cultivan parte de los productos que utilizan y trabajan directamente la leña que alimenta sus fuegos.
Cocinar sin gas ni electricidad: el fuego como protagonista
Una de las características más reconocibles de Bestia Marina es su apuesta por cocinar sin recurrir al gas ni a sistemas eléctricos convencionales para generar calor.
El restaurante utiliza distintas maderas como combustible y adapta el fuego a las necesidades de cada elaboración.
El propio Páez participa en el corte y preparación de la leña, una actividad que requiere conocer las características de cada madera y su comportamiento durante la combustión.
Esta forma de trabajar, que combina las tareas de cocinero, parrillero y leñador, será uno de los aspectos que el chef explicará durante su intervención en Barcelona.
La propuesta conecta directamente con el enfoque de esta edición del Gastronomic Forum, centrado en revisar la tradición gastronómica y explorar nuevas interpretaciones de técnicas y conocimientos heredados.
Para el equipo de Bestia Marina, la selección supone una oportunidad de mostrar fuera de Canarias una cocina construida a partir de la memoria familiar, el mar y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Gastronomic Forum Barcelona 2026
El Gastronomic Forum Barcelona celebrará su próxima edición del 2 al 4 de noviembre de 2026 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.
El encuentro reúne a cocineros, profesionales de la hostelería, productores y empresas relacionadas con la gastronomía.
La organización prevé la participación de más de 450 empresas del sector, en una edición que amplía su espacio expositivo y presenta un programa de ponencias, talleres y demostraciones culinarias.
En ese contexto, Omar Páez dará a conocer el trabajo que desarrolla desde Garachico, llevando al público profesional las posibilidades de la charcutería marina y las técnicas de cocina con fuego que caracterizan a Bestia Marina.