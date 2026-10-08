La panadería con el mejor pan artesano de Canarias abrirá un nuevo local en Santa Cruz de Tenerife

La calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife, sumará próximamente un nuevo establecimiento gastronómico. Negrín Artisan Bakery, reconocida en GastroCanarias 2026 con el premio al mejor pan artesano de Canarias, prepara la apertura de su segundo local en esta vía de la capital tinerfeña, que continúa incorporando negocios tras su renovación.
La noticia ha sido adelantada por la cuenta de Instagram Paseando x Santa Cruz, que destaca la llegada de esta panadería artesanal como una nueva incorporación a la oferta comercial de la zona.
El establecimiento supondrá la expansión de un proyecto que este mismo año ha obtenido uno de los reconocimientos de la panadería artesanal de las Islas.
Una panadería reconocida en GastroCanarias 2026
Detrás de Negrín Artisan Bakery se encuentra Iván Negrín, ganador del premio al mejor pan artesano en el primer Campeonato de Canarias de Panadería Artesana, celebrado el pasado 21 de mayo durante el XI Salón Gastronómico de Canarias, GastroCanarias 2026.
El certamen, celebrado en el Recinto Ferial de Tenerife bajo el Gran Premio Haricana, reunió a profesionales del sector para reconocer la técnica, la elaboración y la calidad de los productos artesanales.
Negrín se impuso en la modalidad de pan artesano, mientras que Pablo Matallana, de Masamami, obtuvo el reconocimiento al mejor pan creativo. Bianca María, de La Casa del Panadero, consiguió el premio al mejor cruasán artesano.