La Laguna se llena de libros: más de 200 actividades y 80 autores hasta el lunes

La Feria del Libro de La Laguna 2026 ha abierto sus puertas este jueves, 8 de octubre, en la plaza del Cristo, donde permanecerá hasta el próximo lunes 12. La cita reúne a más de 80 autores y autoras, 50 expositores y una programación con más de 200 actividades culturales dirigidas a públicos de todas las edades.
Esta edición alcanza, según la organización, la mayor participación de librerías de los últimos 15 años, con 30 establecimientos y 20 editoriales y entidades vinculadas al sector. Además, por primera vez participan librerías procedentes de Las Palmas de Gran Canaria, lo que amplía la representación del sector editorial del Archipiélago.
Durante cinco días, lectores, escritores, libreros y profesionales de la cultura podrán participar en presentaciones de libros, encuentros literarios, mesas redondas, talleres y actividades infantiles y juveniles.
La feria vuelve a instalarse en la plaza del Cristo, que ya acogió la edición de 2025, cuando se desarrollaron más de un centenar de actividades y participaron 50 librerías y editoriales.
Más de 80 autores participan en la Feria del Libro de La Laguna
La programación de este año reúne a escritores consolidados y nuevas voces de la literatura, con una presencia destacada de la creación literaria canaria.
Entre los participantes figuran Alicia Llarena, Cecilia Domínguez Luis, José Miguel Perera, Pedro Flores, Santiago Gil y Víctor Álamo de la Rosa, representantes de distintas generaciones de autores vinculados a las Islas.
También estarán presentes nombres como Andrea Abreu, Helena Resano, Manuel Vilas, Nerea Pérez de las Heras, Pol Guasch, Lana Corujo, Rayco Pulido, Aida González Rossi y Angelo Nestore, entre otros.
La programación combina presentaciones editoriales y conversaciones con escritores con propuestas dedicadas a la ilustración, el cómic, la poesía y los fanzines.
Asimismo, la feria incorpora espacios específicos para el público infantil y juvenil, con talleres y actividades que buscan acercar la lectura a las nuevas generaciones.
Una feria con 50 expositores y presencia de otras Islas
Una de las principales novedades de la Feria del Libro de La Laguna 2026 es la incorporación de librerías de Las Palmas de Gran Canaria, que participan por primera vez en el encuentro.
La cita cuenta con 50 expositores, distribuidos entre 30 librerías y 20 editoriales y entidades relacionadas con el libro y la cultura.
Esta participación supone, de acuerdo con la organización, el mayor número de librerías registrado en los últimos 15 años.
La feria forma parte desde hace dos ediciones de la Red Nacional de Ferias del Libro, a través de la Asociación Provincial de Librerías de Santa Cruz de Tenerife (APROLITE).
Durante la inauguración, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó el papel de la cultura en el municipio.
“Para nosotros la cultura es uno de los principales ejes vertebradores de esta sociedad”, afirmó el regidor, quien señaló que la feria permitirá a los visitantes encontrarse con sus autores favoritos, conocer novedades editoriales y participar en las actividades programadas.
‘El libro de tu vida’, la propuesta de esta edición
Bajo la iniciativa ‘El libro de tu vida’, la feria invita a los lectores a reflexionar sobre las obras que han marcado diferentes momentos de su trayectoria personal.
La propuesta plantea preguntas sobre los libros que recuerdan de su infancia, aquellos que regalarían a una persona cercana o las lecturas que les hicieron cambiar de opinión.
También invita a pensar qué obra les gustaría volver a descubrir por primera vez.
Esta iniciativa se suma a las actividades literarias y culturales que se desarrollarán en la plaza del Cristo hasta el lunes 12 de octubre.
La Feria del Libro de La Laguna está organizada por el Ayuntamiento y APROLITE, con participación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Dirección General de Comercio y el Cabildo de Tenerife.