La Librería El Barco de Papel ya tiene editorial: una nueva apuesta por la literatura plural con sello canario

El equipo de la librería El Barco de Papel, ubicada en El Sauzal (Tenerife), anuncia el lanzamiento oficial de Editorial B de papel, un nuevo proyecto editorial generalista que nace con una vocación clara: publicar todo tipo de libros y ofrecer oportunidades reales a escritores y escritoras, con especial atención a la creación literaria canaria.
Editorial B de papel se presenta como un espacio abierto, diverso y comprometido con la cultura. Su objetivo es convertirse en un puente entre autores emergentes y lectores, apostando por voces nuevas y por historias capaces de viajar dentro y fuera del archipiélago.
“Queremos crear una editorial cercana, humana y accesible; un lugar en el que los autores encuentren apoyo y acompañamiento desde el primer manuscrito.”, señala el equipo fundador.
Aunque la editorial está en su fase de lanzamiento, ya ha comenzado a preparar el proceso de recepción de manuscritos, que se anunciará próximamente. La línea editorial abarcará novela, poesía, ensayo, infantil, ilustración y, de forma especial, títulos relacionados con la identidad y la creatividad canaria.
Con este nuevo proyecto, el equipo de El Barco de Papel amplía su compromiso con la cultura local y reafirma su deseo de seguir siendo un punto de encuentro entre literatura, comunidad e innovación editorial.
Sobre Editorial B de papel
Editorial B de papel es una editorial generalista con base en Tenerife, fundada en 2025 por el equipo de la librería El Barco de Papel (El Sauzal). Su lema, “Surca mares de historias con alma de papel”, resume su visión de navegar por universos literarios diversos y humanos. Su misión es apoyar a escritores y escritoras de todas las trayectorias, promover la diversidad literaria y dar visibilidad al talento canario.
Puedes seguirlos en su cuenta de Instagram.