El certamen ECOrueda regresa con el 28º Ficmec del 4 al 7 de junio en Icod

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) abre una nueva convocatoria de ECOrueda, su concurso de rodajes. La iniciativa busca a cineastas, actrices, actores y personal técnico que acepten el desafío de idear, rodar y editar una obra audiovisual en tiempo récord, partiendo de un lema que no será revelado hasta el mismo día de su inicio.
EL CAMBIO SOCIAL
Bajo la premisa de que el planeta necesita tu historia, ECOrueda se postula como una plataforma para el cambio social. Desde la organización defienden el poder transformador del relato: “Tal vez no podamos cambiar el mundo entero con nuestras películas, pero sí podemos empezar por cambiar la parcela que nos ha tocado vivir. Contemos nuestras historias y pasemos a la acción”.
Esa es la visión de José Víctor Fuentes, coordinador de ECOrueda: “A menudo me pregunto para qué hacemos cine. Y siempre me viene la misma respuesta: para transformar el mundo. Necesitamos contar historias que muestren que otro mundo y otro estilo de vida es posible, que permitan seguir creyendo en el ser humano para contrarrestar el bombardeo constante de mensajes que nos alejan de nuestra esencia”.
La actividad tendrá lugar en Icod de los Vinos del 4 al 7 de junio, coincidiendo con la segunda fase del festival. El jueves 4 de junio (17.00 horas) se presentará el concurso y se anunciará el lema; el viernes y el sábado se desarrollarán las jornadas intensivas de rodaje y edición, mientras que el domingo se entregarán los cortometrajes (de 9.30 a 10.30 horas) y tendrá lugar (12.00) la proyección pública de las piezas resultantes.
José Víctor Fuentes: “Necesitamos contar historias que muestren que otro mundo y otro estilo de vida es posible”
El jurado otorgará dos galardones principales: un primer premio de 500 euros al cortometraje más destacado y un segundo de 250. El festival invita a los participantes a sumergirse en una convivencia creativa para “sacar a la luz sus sueños, sus desilusiones y su rabia”. En palabras de José Víctor Fuentes, “necesitamos oír sus voces”.
La inscripción ya está abierta y las bases pueden consultarse a través del enlace web https://ficmec.es/ecorueda/.
El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) celebra su vigesimoctava edición desde el jueves 28 de mayo hasta el domingo 31 en sus habituales ubicaciones en Garachico, para continuar la semana siguiente con la segunda parte de la programación en el municipio de Icod de los Vinos, desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de junio.